運行が再開され通勤客らで混雑する日暮里・舎人ライナーの日暮里駅＝東京都荒川区で2021年10月11日午前8時19分、吉田航太撮影

写真拡大

　東京都によると、都営新交通システム「日暮里・舎人ライナー」は停電のため、23日午前5時45分ごろから全線で運転を見合わせている。都営バスなどによる振り替え輸送を実施しているという。