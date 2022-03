魔法ワールドシリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(4月8日公開)より、主人公の魔法動物学者ニュート役のエディ・レッドメインらキャスト、スタッフが「ホグワーツ」について語る特別映像が解禁となった。

「ハリー・ポッター」シリーズの生みの親、J.K.ローリング自ら脚本を手がける映画シリーズ「ファンタスティック・ビースト」は、「ハリー・ポッター」と地続きの物語。魔法があふれるホグワーツ城、ホグズミード村、お茶目でかわいい魔法動物たちと動物の世界へつながる不思議なトランク。そして、最新作では、“史上最も偉大な魔法使い”ダンブルドアの秘密が明かされる──。

本作では、ニュートとダンブルドア(ジュード・ロウ)が寄せ集めのデコボコチームを結成。未来を見る能力を持ち、魔法使いがマグル(非魔法族/人間)を支配する世界をつくろうと画策する史上最悪の“黒い魔法使い”グリンデルバルド(マッツ・ミケルセン)を止めるために立ち上がる。

これまでもニュートは魔法のトランクを携え、ニューヨークやパリなどさまざまな場所を旅してきたが、本作ではついに彼の母校でもあり、「ハリー・ポッター」シリーズのメインの舞台であるホグワーツ魔法魔術学校に足を踏み入れる。

解禁された特別映像には、おなじみのホグワーツ城、魔法の箒に乗って行う魔法界の大人気スポーツであるクィディッチ、組分け儀式が行われたり、おいしそうな食事が並ぶ大広間など、「ハリー・ポッター」を観たことがある人なら、胸の高鳴りを感じずにはいられない、ワクワクするホグワーツの場所が多く登場。さらに、ハリーたちがダンブルドア軍団の隠れ部屋として使った「必要の部屋」も登場し、中にある巨大な移動キー(ポートキー)は、ダンブルドアが集めたニュートたちデコボコチームの作戦に使われるようだ。

夢のホグワーツに足を踏み入れることにワクワクしているのは俳優陣も同様で、ダンブルドアを演じるジュード・ロウは「いちばん楽しみだったのは『ハリー・ポッター』シリーズからずっと大好きなあの場所に戻れたことだったんだ」と、明かす。

さらに、マグルにもかかわらず本作でホグワーツに足を踏み入れるジェイコブを演じるダン・フォグラーも「本当に特別な体験だったよ」、ホグワーツ出身のエリート魔法使いテセウスを演じたカラム・ターナーも「大広間で撮影することができたのは本当にうれしかった」とキャスト陣も大興奮。

さらに役柄としてはイルヴァーモーニー魔法魔術学校出身の教師だが、ユーラリー役のジェシカ・ウィリアムズも「ハリー・ポッター」を読んで育ったと話し、その場所に「足を踏み入れているのが嘘のようだった」と撮影当時の喜びを語っている。

さらに舞台はホグワーツだけでなく、ホグワーツの近くにある魔法使いだけが暮らす唯一の場所、ホグズミード村にまで広がる。ニュート役のエディ・レッドメインも「趣のあるパブを見事に作り上げてくれた」と太鼓判を押すパブ「ホッグズ・ヘッド」は、ホグワーツへの秘密の抜け道があり、「ハリー・ポッター」シリーズでもおなじみの場所。ホッグズ・ヘッドの店主で、ダンブルドアの弟であるアバーフォースも本作で初登場し、アバーフォース演じるリチャード・コイルは「あまりに見事でただ暖炉のそばに座って一杯飲みたかった」と語っている。

