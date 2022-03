一夜にして殺人容疑者に?!新感覚サスペンス『フライト・アテンダント』がリリース

『ビッグバン★セオリー 〜ギークなボクらの恋愛法則』のペニー役で知られるケイリー・クオコが主演を務めるサスペンスドラマ『フライト・アテンダント』が、ダウンロード販売&デジタルレンタル&DVDレンタル開始。

2018年に刊行された米作家クリス・ボジャリアンによる同名ベストセラー小説を映像化した『フライト・アテンダント』。

主人公はパーティー好きで自由奔放なフライト・アテンダントのキャシー。ある日、彼女はバンコク行きのフライトで出会った乗客アレックス・ソコロフとホテルで一夜を共にするが、翌日、目覚めると隣には血だらけで殺害されたアレックスが横たわっていた。パニックと恐怖のあまり自分がいた痕跡を隠蔽して、ニューヨーク行きのフライトに乗ってしまったキャシー。犯人は誰? まさか、自分が!? 事件の真相を追うキャシーに待ち受ける運命とは...。

『ビッグバン★セオリー 〜ギークなボクらの恋愛法則』のペニー役で絶大な人気を得たケイリー・クオコが主演&製作総指揮を務め、新しい魅力を披露した本作でケイリーはエミー賞やゴールデン・グローブ賞にノミネートを果たした。

その他、ミキール・ハースマン(『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』)、ザーシャ・マメット(『GIRLS/ガールズ』)、T・R・ナイト(『グレイズ・アナトミー』)、ミシェル・ゴメス(『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』)、コリン・ウッデル(『マスターズ・オブ・セックス』)、マール・ダンドリッジ(『ナイトシフト 真夜中の救命医』)、グリフィン・マシューズ(『メンタリスト』)、ノーラン・ジェラード・ファンク(『クワンティコ』)、ロージー・ぺレス(『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』)らが出演。

本作はシーズン1の最終話を迎える前に、シーズン2の製作も決定。舞台はニューヨークからロサンゼルスに移し、新たな物語が語られる。

『フライト・アテンダント<シーズン1>』商品情報

2022年5月25日(水)より

・ダウンロード販売

・デジタルレンタル Vol.1〜4

・DVDレンタル開始

※R-15 刺激が強い表現が含まれているのでご注意ください。

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『フライト・アテンダント<シーズン1>』(c)2022 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Maxtm is used under license.