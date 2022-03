Samsung Galaxy A53の予約注文が米国で開始されており、AppleからGalaxyに乗り換えるユーザーも出てきていますが、SamsungのトレードインプログラムでのiPhone11 Pro Maxの下取り価格がiPhone8 Plusよりも安いことが注目を集めています。

Samsung Galaxy A53 5Gの予約注文ページ(米国)を見ると、乗り換えの際の下取り評価額が示された部分があるのがわかります。



ブランド選択肢で“Apple”を選ぶと、デバイスのリストが表示されますが、iPhone11 Pro Maxの下取り価格が90ドル(約10,700円)となっており、iPhone8 Plusの160ドル(約19,100円)の約半分ほどとなっています。







「SamsungのiPhone11 Pro Maxの下取り価格がiPhone8 Plusよりも安いのはヤバい」との意見に多くの賛同が集まっています。



Samsung is giving the iPhone 8 Plus a higher trade in value than the 11 Pro? https://t.co/gfoysrTTsb

— Mark’s Tech (@Marks_Tech) March 19, 2022