【今週のおすすめ海外ドラマ】『ブリジャートン家』シーズン2がついに！

3月21日(月)から27日(日)にスタートするおすすめ海外ドラマを新作を中心にご紹介! 今週は、世界中が待っていた大ヒットシリーズ『ブリジャートン家』シーズン2を筆頭に、AXNミステリーではフランス発の人気作『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』新シーズン、Disney+ではポスト『GIRLS/ガールズ』と呼ばれるドラメディーが開始となる。お見逃しなく!

3月21日(月)から27日(日)に開始する海外ドラマは以下の通り。

■3月21日(月)

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン2(AXNミステリー)

優れた記憶力と論理的思考力を持つ文書係のアストリッド(サラ・モーテンセン)と、猪突猛進型の刑事ラファエル(ローラ・ドヴェール)という、正反対の性格を持つ二人が協力し合い事件を解決していく、フランス発ミステリーの最新作! 今シーズンでは、それぞれが抱える心の問題を二人の友情で乗り越えていく。

3月21日(月・祝)16:00から一挙放送。

■3月23日(水)

『ティーチャー』(Disney+)

ハンナ・フィデルによる2013年の映画『女教師』のミニシリーズ版。主演を務めるのはケイト・マーラ(『 ハウス・オブ・カード 野望の階段』)とニック・ロビンソン(『Love, サイモン 17歳の告白』)。

17歳の教え子と性的関係にあった英語教師クレア。張本人である二人と、この関係によって周りを巻き込んで起きる出来事を追う。

『独身女の禁酒ライフ』(Disney+)

『ゴシップガール』セージ役で知られるソフィア・ブラック=デリアが主演を務めるドラメディ。

28歳のお酒が大好きなサマンサは酔った勢いで数々の失態を繰り返してきた。刑務所に入るのを避けるため、決して関係がうまくいっているとは言えない母親と実家で暮らすことにするが...。

■3月25日(金)

『ブリジャートン家』シーズン2(Netflix)

19世紀初頭のロンドンの社交界を舞台にしたNetflixオリジナルシリーズ『ブリジャートン家』、待望の第二章。シーズン2でメインとなるのは長男アンソニー。

一族の誇り高き名を後世に受け継ぐため、花嫁探しに追われるアンソニー。インドからやってきた社交界デビューしたばかりの初々しいエドウィナに迫るが、その姉ケイトはアンソニーの魂胆を見抜き、結婚を阻止しようとする。しかし、次第にケイトとアンソニーの間に何かが芽生え始め...。

■3月26日(土)

(WOWOW)

ノルウェードラマ史上最大の製作費で描かれる戦慄のサスペンス。ノルウェーの小さな町でミイラ化した死体が見つかるが、その所持品から米国の連続殺人犯ゴッドウィンの指紋が見つかる。地元警察の刑事ヴィスティングとFBI捜査官マギーは協力して捜査に臨み――。

『マトリックス』シリーズのトリニティ役で知られるキャリー=アン・モスがマギー役を演じ、『私立探偵ヴォルグ』に脚本家として参加したトリグヴェ・アリステル・ディーセンらが監督を、『ミレニアム』シリーズのヤコブ・グロートが音楽をそれぞれ担当。本国では既にシーズン2が製作済み。

■3月27日(日)

シーズン7(スーパー!ドラマTV)

ハリウッドのセレブたちが起こしたトラブルを秘密裏に解決する敏腕フィクサーのレイ・ドノヴァンを主人公に、華やかなハリウッドの裏側と、レイの問題ありな兄弟や父親との複雑な関係が同時に描かれるシリーズ。その最終章が独占日本初放送。

突然の打ち切りだったが、シーズン7の直後からスタートする映画版の製作も決定済み。ドノヴァン家とボストンの犯罪組織を仕切るサリヴァンの抗争と、30年前に始まったレイと彼の父親ミッキーの確執の原点が描かれるという。

Photo:

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン2 © FRANCE TELEVISIONS - JLA PRODUCTIONS - Be-FILMS - RTBF (Télévision Belge) - 2020

Netflixオリジナルシリーズ『ブリジャートン家』シーズン2は3月25日(金)より独占配信スタート

『刑事ヴィスティング〜殺人鬼の足跡〜』(c) Wisting Production A/S, Viaplay, Degeto Film, Ripple World Pictures 2019

『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』シーズン7©Showtime Networks, Inc. All Rights Reserved.