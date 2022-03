初恋、切ない恋、いけない恋……ひと口に「恋」といっても、さまざまな恋の形があります。

5つの恋模様…韓国映画おすすめ5選はコレ♪(画像を見る)

そんな恋をテーマにした物語の中から、選りすぐった韓国映画の名作&新作をご紹介。登場人物たちが描く恋愛模様は、恋の作法の参考にもなるはず!

初恋、純愛、いけない恋…5タイプの物語から得る恋の作法

淡い恋をすることもあれば、忘れていた恋心がわきあがってくるような想いを抱える恋だってあるでしょう。人それぞれ個性があるように、恋の形にも、いろいろな形が存在します。

今、注目を集めている韓国映画の世界にも、そんな人間模様が描かれている良作がたくさんあります。

その中から、実際にわたしたちの恋愛においてもヒントになりそうな韓国映画のおすすめ作品をドラマウォッチャーの筆者より、お届けしましょう。

フィンランドで陥る禁断の恋 『男と女』

家庭を持つ男女が道ならぬ恋に落ちる、大人のラブストーリー『男と女』(2016年)。

フィンランドのヘルシンキで、子どもたちが通う国際学校で出会った、サンミン(チョン・ドヨン)と、ギホン(コン・ユ)。遠く離れたキャンプ場へ向かうことになったふたりは、大雪で足止めとなってしまいます。

惹かれ合ったふたりは感情のままに関係を持ち、お互いの名前も知らずに別れた8ヵ月後、ギホンはソウルにいるサンミンの前に出現。

一度の過ちのはずが、再び激しい恋に落ちていくサンミンとギホン。秘密の恋を続けるものの、家庭に影響が出てくる許されざる関係のふたりの未来に待っているものとは。

映画『シークレット・サンシャイン』(2007年)で第60回カンヌ国際映画祭の女優賞を受賞した、演技派のチョン・ドヨンと、映画『SEOBOK/ソボク』(2021年)の大ヒットも記憶に新しい、トップスター俳優のコン・ユ。

複雑な心情を巧みに演じる貫禄のあるチョン・ドヨンはもちろん、切々とした想いを抱える、コン・ユの艶っぽいその瞳に釘付けになります。

どちらかに恋人がいたりハードルのある恋をしていたりする人なら、制限のあるなかで暴走してしまう恋心や、いけない恋に走ってしまう心理がわかるのかもしれません。

「こういうケースはこの対処をしよう」「そもそも危ない恋には近づかない!」など、いろいろな見方もできる大人の物語です。

移りゆく季節にたゆたう淡い恋『ジョゼと虎と魚たち』

田辺聖子さんの同名短編小説を犬童一心監督が妻夫木聡さんと池脇千鶴さんにより実写化した日本映画『ジョゼと虎と魚たち』(2003年)の韓国リメイク版(2021年)。

卒業を控えた大学生のヨンソク(ナム・ジュヒョク)は、ある日、道に倒れている車椅子の女性に遭遇。

足の不自由な彼女が祖母と二人暮らしをする家まで送り届けると、お礼に夕飯をご馳走になります。

「ジョゼ」と名乗る彼女(ハン・ジミン)は読書家で、その独特な感性と世界観に興味津々のヨンソク。

時折ジョゼの家を訪れるようになり、身の上も知るようになったヨンソクは、大学の女友達のツテで市の補助金によりジョゼの家の改装にこぎつけます。

しかし、ヨンソクと親しげな女友達の雰囲気を察したジョゼは、彼を拒絶し……。

日本版で池脇さんが演じた役に、映画『虐待の証明』(2020年)で韓国最大の映画賞といわれる青龍映画賞主演女優賞を受賞したハン・ジミンさん。

妻夫木さんが演じた役に、Netflixのドラマ「スタートアップ:夢の扉」(2020年)や「二十五、二十一」(2022年)の主演など、人気急上昇中のナム・ジュヒョクさん。

ふたりは、ドラマ「まぶしくて 私たちの輝く時間」(2019年)でも恋に落ちる役を演じ、息ぴったり!

エンドクレジットの挿入曲には、女優としても活躍するシンガー・IUさんの「Lullaby」が切なく響きます。

なんとなく毎日を送っていたら、偶然、全く違う世界に生きる人に出会うことだってあるでしょう。

普段なら触れ合うことのない者同士が出会った時、恋に落ちたことが果たして、青春のひとコマとなるのか、永遠の恋となるのか。強く出るか、一歩引くか、異なる環境にいる相手と恋をしている人は、参考になる部分がありそうです。

涙が止まらない純愛『私の頭の中の消しゴム』

運命的な出会いから恋に落ちるも、最愛の人は、自分との記憶をなくしてしまう……愛することの尊さを知る純愛物語『私の頭の中の消しゴム』(2004年)。

孤独に生きてきた無骨な大工のチェ・チョルス(チョン・ウソン)と、温かい家族で育てられた建築会社の社長令嬢キム・スジン(ソン・イェジン)。

運命の出会いにより、ふたりは幸せな結婚生活を迎えます。

建築士の試験に受かるチョルスでしたが、その一方で、スジンは次第に記憶が混同し、我が家への道順すら忘れてしまうように……。

あるとき、病院でスジンは、若年性アルツハイマー病だと診断され、やがてふたりの愛の記憶まで失っていくのです。

俳優としても活躍しながら、ペ・ドゥナさんとコン・ユさんがダブル主演するNetflixドラマ『静かなる海』(2021年)に、制作者としても参加しているチョン・ウソンさん。

そして日本に第4次韓流ブームを巻き起こした『愛の不時着』(2019年)のヒロインを演じ、共演したヒョンビンと今年結婚したことでも話題を呼んだ、ソン・イェジンさん。

ホットなふたりの名作は今も人気があります。

ワイルドだけれど一途なチョルス、ピュアだけれど病を抱えるスジンのように、育った環境が違うふたりや、何か乗り越えなくてはいけないものがある恋をしている人は、今作から勇気をもらえるはずです。

人を愛するということは、どこまで相手のことを思いやれるかということも、参考になるでしょう。

ノスタルジックな初恋『建築学概論』

甘酸っぱい初恋のセンチメンタルな想いが胸に沁みる初恋物語『建築学概論』(2012年)。

建築学科に通う大学1年のスンミン(オム・テウン/イ・ジェフン)は、建築学概論の授業で音楽科の女子学生ソヨン(ハン・ガイン/スジ)と出会い、一目惚れします。

でも、奥手なスンミンは告白できないまま、ソヨンと疎遠に。15年後、建築士になったスンミンの前に、突然、ソヨンが現れるのでした。

スンミンに、家を建ててほしいと頼んでくるソヨン。

建築中、だんだんとソヨンの状況が明らかになっていき、懐かしい思い出とともに新たな感情が芽生えるスンミンでしたが、すでに婚約者がいる身。

果たして、心に秘めたまま時が過ぎてしまった初恋の行方はどうなるのでしょうか。

近年では映画『SEOBOK/ソボク』の監督としても注目を集め、実際に建築士だったイ・ヨンジュ監督により、過去と現在をふたりの異なるキャストが演じています。

現在を演じたオム・テウンさんとハン・ガインさんの大人ならではの心の揺れや、過去を演じたイ・ジェフンさんとK-POPグループ・Miss Aの元メンバー、スジさんのフレッシュな演技も見どころ。

初恋が叶う人もいればそうではない人もいますし、初恋まではいかなくとも一途な恋を抱える人にとっては、その想いを貫けるのか、成就できるのか。

ずっと心にしまいこんでいる恋心をどうしていったらいいのか、お互いの状況が変わっていたらどう出たらいいのか、参考になるところがあるかもしれません。

愛の本質に迫る異色の恋『ビューティー・インサイド』

大事なのは外見か中身か? 真実の愛を試される異色の恋物語『ビューティー・インサイド』(2015年)。

家具デザイナーのウジンは18歳のときから、目覚める度に心以外、性別や国籍まで容姿が全て変わってしまうという不思議な現象に取りつかれていました。

ある日、アンティーク家具店を訪れたウジンは、店員の美しいホン・イス(ハン・ヒョジュ)に一目惚れ。

ウジンは容姿が変わる体質ゆえに、美男になる日を待って、イスをデートに誘うことに成功。

しかし、寝ると容姿が変わるため、イスとの恋を続けたい美男になったウジンは、なんとか寝ないように努力してロマンティックな3日間を過ごすものの、うっかり電車で寝てしまい……。

変貌する主人公のウジンを123人の俳優が演じるという奇想天外なストーリーながら、麗しいイス役のハン・ヒョジュさんはもちろん、ウジン役には韓国トップ俳優のパク・ソジュンさんやパク・シネさん、ト・ジハンさん、日本からは上野樹里さんといった多彩なキャストが出演しているのも見どころです。

ルックス至上主義の人には無縁のストーリーといえるかもしれませんが、恋に限らず、人間関係において大事なのは、やはり“心”の部分なのは間違いありません。

とはいえ、人それぞれ好みはあり、恋した人の外見が変わっても愛せるのかどうかという今作から、実際の恋愛においても考えさせられるテーマといえるでしょう。

ひょんなことから始まる恋もあれば、長くひとりの人を想い続ける一途な恋もあって、さまざまなラブストーリーが展開される韓国映画の世界。

みなさんの立場や恋の様子により、そのときどきで気になる韓国映画をセレクトして、実際の恋愛でも参考になる要素を取り入れてみては。

みなさんの恋がうまくいくことを祈っています!