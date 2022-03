【放送】米人気番組ランキング、約1カ月ぶりに放送の『NCIS』の順位は？

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。2月28日(月)からの週の順位は以下の通り。

1.『60 MINUTES』(CBS)

2.『EQUALIZER(原題)』(CBS)

3.『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』(CBS)

4.『シカゴ・メッド』(NBC)

5.『シカゴ・ファイア』(NBC)

6.『アメリカン・アイドル』(ABC)

7.『ヤング・シェルドン』(CBS)

8.『STATE OF THE UNION-ABC』(ABC)

9.『AMER FUNN HM VIDEOS-7PM』(ABC)

10.『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』(CBS)

この週、ドラマにおけるトップは全体の2位につけた『EQUALIZER(原題)』。3月6日(日)放送のシーズン2第11話「Chinatown(原題)」はレーティング4.3、視聴者数713万人となっている。

次ぐ3位は、前回のエピソードからおよそ1カ月ぶりに放送された『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』。28日放送のシーズン19第13話「The Helpers(原題)」はレーティング4.3、視聴者数712万人という結果に。久々のカムバックではあるものの、今シーズンで2番目に少ない視聴者数となってしまった。

4位と5位には『シカゴ』シリーズ2作が仲良くランクイン。3月2日(水)放送の『シカゴ・メッド』シーズン7第14話「All the Things That Could Have Been(原題)」はレーティング4.3、視聴者数705万人、『シカゴ・ファイア』シーズン10第14話「An Officer with Grit(原題)」はレーティング4.2、視聴者数689万人をマーク。同日に放送されている『シカゴP.D.』はこの週の視聴者数を581万人とし、トップ10入りを逃している。

シーズン5が放送中の『ヤング・シェルドン』は7位。3日(木)の第15話「A Lobster, an Armadillo and a Way Bigger Number(原題)」はレーティング4.0、視聴者数648万人。シーズン5を通してみると、『NCIS』と同じく2番目に悪い結果となった。

10位に滑り込んだのは、現在シーズン12が放送中の『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』。3月4日(金)放送の第15話「Where We Stand(原題)」はレーティング3.6、視聴者数590万人を獲得している。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』公式Instagramより