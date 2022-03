いちご状血管腫(乳児血管腫)と診断されたイギリス在住のある女児には、顎から首にかけて濃い赤色のあざがある。両親は医師から「血管腫は1年で大きくなったのち、徐々に縮小し成長とともに自然に治るものもある」と言われており、現在は投薬治療で様子をみているそうだ。母親は同じ経験を持つ人と出会うために娘の写真をインスタグラムで公開したところ、「虐待だ」「逮捕されるべき」などと否定的なコメントが寄せられたという。『The Mirror』などが伝えている。

英ウェスト・ヨークシャー州ウェイクフィールド在住のルーシー・タプリーさん(Lucy Tapley、29)は昨年9月6日、婚約者であるトムさん(Tom)との間に授かった娘のローラちゃん(Lola)を出産した。

ローラちゃんは生まれつき顔の一部が赤く、当初はそれが分娩によるものだと思われていた。だが日を追うごとにはっきりと目立つようになり、医師からは赤あざの一種である「いちご状血管腫(乳児血管腫)」と診断されたという。

ルーシーさんはローラちゃんの症状についてこう明かしている。

「娘のあざは顎から首にかけてあり、耳の周りは非がん性の腫瘍ができたかのように腫れあがっています。生まれた時から頬にうっすらと痕がありましたが、生後数週間で顔の一部が真っ赤になってとても驚きました。そしてどんどん大きくなって、色も濃くなって…最初はピンクだったのに濃い赤色に変化して、生後6週間を迎える頃には大きなしこりができたんです。耳の中が腫れていて、医師もその大きさを心配して8日間入院しました。」

「医師によると、血管腫は1年で大きくなったのち徐々に縮小して色も自然に抜けていくだろうとのことでした。なので2歳までは投薬治療をする予定です。これまで唇にあったしこりは改善しましたが、耳はまだ治っていません。医師からは大きくなったら形成手術が必要かもしれないし、レーザー治療も選択肢の一つだと言われていますが、自然に治るものもあるそうなので様子を見ようと思っています。」

そんなローラちゃんとの生活をインスタグラムで公開しているルーシーさん。その投稿がきっかけで、ローラちゃんと同じように血管腫やあざを持つ子供たちの親とも繋がることができたそうだ。しかし否定的なコメントも多く寄せられ、ショックを受けているのも事実だとしてこのように語った。

「見知らぬ人たちからのコメントにひどく落ち込むこともあります。娘の赤いあざを見て、口から出血していると誤解されることもありますから。『その顔は何? 一体なにがあったの?』とか『虐待されて殴られているんだろう』などという人もいます。殴られて出血しているのは明らかで、逮捕されるべきだとも言われましたね。ある女性からは『実際は酷い顔だけど、みんなは同情して可愛いと言ってるだけ』とコメントされました。」

一時はアカウントを閉じることも考えたルーシーさんだが、ローラちゃんの姿を隠したと思われるのは嫌だと思い、投稿を続けることにしたという。

そんなルーシーさんは今の気持ちを次のように吐露している。

「あざのある我が子の写真を多くの親は公開できずにいます。ある角度からしか写真を撮らないと正直に明かしてくれた人もいました。ローラのあざは彼女の一部であり、何年か後に振り返った時、わざと隠していたなんて思われたくありませんでした。ローラの姿を見て自分の子供の写真も公開するようになった人やお礼のメッセージをくれる人もいました。ここには素晴らしい人々もいて、ポジティブなコメントも寄せられます。そしてそれが私や他の親を助けてくれているのです。これは本当に誇らしいことです。」

「将来的に美容整形をするかどうかはローラが決めることです。私とトムは血管腫が悪い影響を及ぼすことがないと分かっているだけで満足なのです。食事もするようになったし、寝返りもできるようになったので発達を妨げるものではないのです。私は美しく完璧な娘の写真をシェアすることを絶対に恥ずかしいとは思いません。」

