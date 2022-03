【Netflixおすすめ】週間人気ランキング：あの人気作のファイナルがランクイン！（3/7〜3/13）

Netflixで先週最も見られたTVシリーズTOP10を英語作品と非英語作品に分けて、ご紹介! 先週最も見られた海外ドラマとは...!? "ヴァイキング"がテーマの2作品がランクインするも、トップ1位に輝いたのは、オーストラリア出身個性派女優主演のあの話題作!

3月7日から3月13日に人気だった海外ドラマは以下の通り。

Netflix英語作品TOP10

1位 彼女のかけら シーズン1 ↑

2位 ラスト・キングダム シーズン5

3位 令嬢アンナの真実 ↓

4位 ヴァイキング 〜ヴァルハラ〜 シーズン1 ↓

5位 Formula 1: 栄光のグランプリ シーズン4

6位 史上最悪のルームメイト シーズン1

7位 グッドガールズ: 崖っぷちの女たち シーズン4

8位 ラブ・イズ・ブラインド 〜外見なんて関係ない?! シーズン2 ↓

9位 ラスト・キングダム シーズン1

10位 クイーン・オブ・ザ・サウス 〜女王への階段〜 シーズン5

Netflix非英語作品TOP10

1位 未成年裁判 シーズン1(韓国) →

2位 Café con aroma de mujer シーズン1(コロンビア)※日本未配信 →

3位 Lies and Deceit シーズン1(スペイン)※日本未配信

4位 今、私たちの学校は... シーズン1(韓国) ↓

5位 二十五、二十一 シーズン1(韓国) →

6位 社内お見合い シーズン1(韓国)

7位 ぺラパレスの夜更け シーズン1(トルコ) ↑

8位 気象庁の人々: 社内恋愛は予測不能?! シーズン1 (韓国) ↓

9位 Yo soy Betty, la fea シーズン1(コロンビア)※日本未配信

10位 The Queen of Flow シーズン2(コロンビア)※日本未配信

英語作品では、の首位キープに期待が集まっていたが、また異なる視点で"ヴァイキング"を描いた『ラスト・キングダム』の最新シーズンが登場したことで予想外の結果に。英作家バーナード・コーンウェルによるベストセラーシリーズ「The Saxon Stories(原題)」を原作とする本作。2020年から2年ぶりとなる新シーズンは、原作小説の第9作と第10作に基づいているという。

新作ドキュメンタリーシリーズ『史上最悪のルームメイト』が話題を呼んでいる中、ドキュメンタリー『Formula 1: 栄光のグランプリ』の新シーズンが5位に登場。本作を機にF1ファンになった人も多いとか。例年以上に劇的な展開を迎えるレースの行方から目が離せない。

のファイナルシーズンもついに登場。主婦版『ブレイキング・バッド』として人気を呼びシーズン5への更新も噂されていたが、ほぼ打ち切りのようなかたちで、シーズン4がファイナルに。アニー役のメイは突然の決定に「悲しくて混乱している。」としながらも「キャスト仲間が大好きよ。アニーを演じられて楽しかったし、私たちを応援してくれたみんなに永遠に感謝する」とコメントしていた。

非英語作品では、初登場3位にランクインした『Lies and Deceit(原題)』(日本未配信)に注目。2017年にBBCで放送された『ライアー 交錯する証言)』のスペイン版で、全6話からなるスリラー。高校教師ローラは、外科医ザビエルとデート後にレイプされたと訴える。しかしザビエルは全否定しており...。『アルタ・マール: 公海の殺人』クロ・ノバリィアスがクリエイターを務める心理サスペンスの日本上陸が待ち遠しい。

