岩手県で震度5強の地震発生

03月18日 23時25分頃、岩手県で最大震度5強を観測する地震がありました。

震源地：岩手県沖

マグニチュード：5.5

震源の深さ：約20km

この地震による津波の心配はありません。

震度5強：【岩手県】

野田村野田

震度5弱：【岩手県】

普代村銅屋

震度4：【青森県】

八戸市南郷

【岩手県】

宮古市田老 久慈市川崎町 久慈市枝成沢 久慈市長内町 九戸村伊保内 一戸町高善寺

震度3：【青森県】

八戸市内丸 七戸町森ノ上 六戸町犬落瀬 おいらせ町中下田 三戸町在府小路町 五戸町古舘 田子町田子 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 外ヶ浜町蟹田

【岩手県】

宮古市鍬ヶ崎 宮古市五月町 宮古市川井 宮古市茂市 久慈市山形町 岩泉町岩泉 田野畑村田野畑 田野畑村役場 岩手洋野町大野 盛岡市薮川 二戸市福岡 二戸市石切所 二戸市浄法寺町 八幡平市大更 八幡平市田頭 八幡平市叺田 八幡平市野駄 葛巻町消防分署 葛巻町役場 岩手町五日市 軽米町軽米

【宮城県】

登米市迫町

【秋田県】

三種町森岳 大館市桜町 大館市比内町扇田 鹿角市花輪

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※地震の規模や影響によっては、速報をお伝えした後、通常の放送内容となっている場合があります