4月8日(金)公開の映画『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』から、日本語吹替版声優情報とスポット映像が解禁された。

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』は、『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』シリーズの最新作。2018年11月に劇場公開され、興行収入65.7億円、観客動員473万人を突破した『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』に続く作品だ。今回は、“黒い魔法使い”グリンデルバルド(マッツ・ミケルセン)を止めるため、ニュート(エディ・レッドメイン)と“史上最も偉大な魔法使い”ダンブルドア(ジュード・ロウ)、ニュートの兄で“超エリート魔法使い”テセウス(カラム・ターナー)や、“魔法動物を愛するニュートの助手”バンティ、アメリカのイルヴァーモーニー魔法魔術学校の“呪文学の教師”ユーラリー(ジェシカ・ウィリアムズ)、“名門魔法族の末裔”ユスフ(ウィリアム・ナディア)、“陽気なマグル”ジェイコブ(ダン・フォグラー)が集結。さらに、ダンブルドアの過去に隠された秘密が明かされるという。

(C)2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World TM Publishing Rights (C)J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and(C)Warner Bros. Entertainment Inc.

本作の日本語吹替版では、エディ・レッドメイン演じる主人公ニュート役で宮野真守、ジュード・ロウ演じる若き日のダンブルドア役で森川智之が続投。さらに、マッツ・ミケルセンが演じるグリンデルバルド役で井上和彦が新たにシリーズに参戦することがわかった。

また、マグルのジェイコブ(ダン・フォグラー)を間宮康弘、ニュートの兄でエリート魔法使いテセウス(カラム・ターナー)を江口拓也、名門魔法族の末裔ユスフ(ウィリアム・ナディラム)を田村真、ニュートの助手バンティ(ヴィクトリア・イェーツ)を新谷真弓が続投することも明らかに。また、新たにチームに加わる呪文学の教師ユーラリー(ジェシカ・ウィリアムズ)をきそひろこ、ダンブルドア先生の弟アバーフォース(リチャード・コイル)を中井和哉が演じる。そして、ジェイコブを想うがあまりグリンデルバルドの思想に傾倒する魔法使いのクイニー(アリソン・スドル)を遠藤綾、自分の出自を知ろうとする未知の力を持つ青年クリーデンス(エズラ・ミラー)を武藤正史が再び吹き替える。

あわせて、3種の吹替版のスポット映像も解禁されている。

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』は4月8日(金)全国ロードショー。