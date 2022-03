魔法ワールドシリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(4月8日公開)の吹替キャストが発表された。エディ・レッドメイン演じる主人公のニュート役の宮野真守、ジュード・ロウ演じる若き日のダンブルドア先生役の森川智之は続投。グリンデルバルド役は新たに井上和彦が担当する。

【動画】吹替声優&吹替版スポット映像

本作では、主人公のシャイでおっちょこちょいな魔法動物学者ニュート(エディ・レッドメイン)とキーパーソンとなる“史上最も偉大な魔法使い”ダンブルドア先生(ジュード・ロウ)が寄せ集めのデコボコチームを結成。未来を見る能力を持ち、魔法使いがマグル(非魔法族/人間)を支配する世界をつくろうと画策する史上最悪の“黒い魔法使い”グリンデルバルド(マッツ・ミケルセン)を止めるために立ち上がる。

本作よりマッツ・ミケルセンが演じる史上最悪の黒い魔法使いグリンデルバルドの吹替は、『ドクター・ストレンジ』やドラマ『ハンニバル』でもマッツ・ミケルセンの吹替を務める井上が務めることになった。

ほかにも、本作でニュートやダンブルドア先生のデコボコチーム唯一のマグル・ジェイコブ(ダン・フォグラー)を間宮康弘、ニュートの兄でエリート魔法使いテセウス(カラム・ターナー)を江口拓也、名門魔法族の末裔ユスフ(ウィリアム・ナディラム)を田村真、ニュートの助手バンティ(ヴィクトリア・イェーツ)を新谷真弓が続投。

新たにチームに加わる呪文学の教師ユーラリー(ジェシカ・ウィリアムズ)をきそひろこ、ダンブルドア先生の弟アバーフォース(リチャード・コイル)を中井和哉が演じる。

さらにジェイコブを想うがあまり、グリンデルバルドの思想に傾倒し、本作ではデコボコチームと敵対することになる魔法使いのクイニー(アリソン・スドル)を遠藤綾、自分の出自を知ろうとする未知の力を持つ青年クリーデンス(エズラ・ミラー)を武藤正史が続投する。

あわせて吹替版のスポット映像も解禁となった。新たな「デコボコチーム編」では、「僕たちチームになろう」というニュートの一声のもと、種族も得意なこともばらばらなメンバーが集まってくる。果たして、寄せ集めのデコボコチームは強力なグリンデルバルド陣営に打ち勝ち、魔法界と人間界を救うことができるのか!?

