ÊõÅÄÌÀ¤µ¤óµÞ»à¡¢£¸£·ºÐ¡¡£±£°ÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÅÐÃÅ¤â¡Ä£±£´Æü¤Ë¡¡¥´¥¸¥é¤Î¡ÈÌÁÍ§¡É±Ç²è¤äÉñÂæ¤Çµ±¤¤¤¿Ì¾Í¥
¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¡¢ÊõÅÄÌÀ¡Ê¤¿¤«¤é¤À¡¦¤¢¤¤é¡Ë¤µ¤ó¤¬£±£´Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇµÞ»à¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£±£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££¸£·ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ»£±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥´¥¸¥é¡×Âè°ìºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡££±£°Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¨¤Æºù¤Î¤Ê¤«¤ê¤»¤Ð¡×¡Ê£´·î£±Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®»î¼Ì²ñ¤Ë¼Ö¤¤¤¹»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
£±¥á¡¼¥È¥ë£¸£²¤ÎÄ¹¿È¤È´Å¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÌó£·£°Ç¯¤â¹ñÌ±¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿ÊõÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
£±£°Æü¤ËÇµÌÚºä£´£¶¡¦´äËÜÏ¡²Ã¡Ê£±£¸¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¨¤Æºù¤Î¤Ê¤«¤ê¤»¤Ð¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»ýÉÂ¤Î¹øÄË¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¡£¼ª¤¬°¤¤¤Î¤«¼ÁÌä¤òÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¯¤â¸ò¤¨¤ë¤Ê¤É¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
£±£±Æü¤Ë¤âÊÌ¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ïë¾Êó¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡££±£¹£¹£·Ç¯¤Ë¶¹¿´¾É¤ò°²½¤µ¤»¤Æ£±£²»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¿´Â¡¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÊõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢£±Æü£´£°ËÜµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤Ð¤³¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¿©»ö¤âÏÂ¿©Ãæ¿´¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¿Í°ìÇÜ¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ïµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÎð¤â¤¢¤Ã¤ÆºòÇ¯¤«¤é¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤Ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï°ì¿Í¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±ºî¤Ïàºù¤Îµ¨Àáá¤Èà½ª³èá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ÊõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«¤é¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»ñ¶â½¸¤á¤Ê¤É¤ËËÛÁö¡£¹½ÁÛÌó£´Ç¯¤ò¤«¤±¡¢¸ø³«¤Þ¤Ç£±¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ËÌµÇ°¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
£µ£³Ç¯¤ËÅìÊõ¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹Âè£¶´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢Íâ£µ£´Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤Æ¼«Í³¤Î¾â¤ÏÌÄ¤ë¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡¢±Ç²è¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤Ç½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¡ÖÂç³ØÀ¸¥·¥ê¡¼¥º¡×¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢°ìÌö¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
ÍÄ¾¯´ü¤òµìËþ½£¡ÊÃæ¹ñÅìËÌÉô¡Ë¤Î¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤òÀ¸¤«¤·¡¢¹á¹Á½÷Í¥¤Î¥æ¡¼¡¦¥ß¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¡Ö¹á¹Á¤ÎÌë¡×¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â³èÌö¡£±Ç²è½Ð±é¿ô¤Ï£²£°£°ËÜ¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤ÎÁðÊ¬¤±¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢£¶£´Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¡¼¤è½Æ¤ò¤È¤ì¡×¤Ç¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÊ¸Éô¾Ê·Ý½Ñº×¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â¡ÖÉ÷¤È¶¦¤Ëµî¤ê¤Ì¡×¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥§¥¢¡¦¥ì¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºîÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¡¢£·£²Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥í¡¼¾Þ¡¢£²£°£±£²Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×Âç½°·ÝÇ½ÉôÌçÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤ÆÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ëµ±¤¤¤¿»ùÅçÌÀ»Ò¡Ê£¸£µ¡Ë¤È£¶£¶Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¤Î²Î¼ê¡¢»ùÅçÌ¤»¶¡Ê£µ£´¡Ë¤é£²ÃË£±½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢£¸£´Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ªÀï¸å¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤ëºÝ¤Ëµì¥½Ï¢·³¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤Ê¤É²á¹ó¤ÊÀïÁèÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÊõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢È¿Àï¤âÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
£±£°Æü¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÏÊ¿ÏÂ¤¬ìúí¸¡Ê¤¸¤å¤¦¤ê¤ó¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ò²ñÀ¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤âºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡²óºî¤Ë¤â°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡££¸£·ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸³¶¸½Ìò¤ò´Ó¤¡¢¾ðÇ®Åª¤Ë±éµ»¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¹ñÌ±¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¢£ÊõÅÄ¡¡ÌÀ¡Ê¤¿¤«¤é¤À¡¦¤¢¤¤é¡Ë¡¡£±£¹£³£´¡Ê¾¼ÏÂ£¹¡ËÇ¯£´·î£²£¹Æü¡¢Ëþ½£¡ÊÃæ¹ñÅìËÌÉô¡Ë¥Ï¥ë¥Ó¥óÀ¸¤Þ¤ì¡£½ªÀï¸å¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¡¢ÅÔÎ©ËÅç¹âÂ´¶È¸å¤Î£µ£³Ç¯¤ËÅìÊõ¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹Âè£¶´üÀ¸¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡££µ£´Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤Æ¼«Í³¤Î¾â¤ÏÌÄ¤ë¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¶£´Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¡¼¤è½Æ¤ò¤È¤ì¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡ÖÆîÂÀÊ¿ÍÎ¡×¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¡ÖÉ÷¤È¶¦¤Ëµî¤ê¤Ì¡×¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥§¥¢¡¦¥ì¥Ç¥£¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â½Ð±é¡££²£°£°£°Ç¯¤Ë¤Ï£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö»ä¤ÎÀÄ¶õ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£