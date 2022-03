ウクライナのゼレンスキー大統領の姿を用いて、ウクライナの人々に降伏を呼びかけるようなディープフェイク映像が出回る事態が発生しました。Facebookは、ただちにこの映像を特定し、削除する措置を取っています。

Ukraine war: Deepfake video of Zelenskyy telling Ukrainians to 'lay down arms' debunked | World News | Sky News

https://news.sky.com/story/ukraine-war-deepfake-video-of-zelenskyy-telling-ukrainians-to-lay-down-arms-debunked-12567789

Facebook removes ‘deepfake’ of Ukrainian President Zelenskyy - The Verge

https://www.theverge.com/2022/3/16/22981806/facebook-removes-deepfake-ukraine-zelenskyy-meta-instagram

ニュースサイト・Sky Newsによると、映像はウクライナのニュースチャンネル「24 Канал(24TV)」のウェブサイトで公開されたのち、ネット上に広まったとのこと。「24 Канал」はハッキングを受けたことが指摘されています。

実際に広まったという映像は以下のようなものです。誤解が生まれないよう、ジャーナリストのMikael Thalen氏が「DEEPFAKE」の文字を入れて公開しているツイートを用いていますが、オリジナルの映像は文字なしです。偽のゼレンスキー大統領は「ドンバス(ウクライナ東部地域)をロシアに返還することにした」ことを表明し、「武器を置いて、家族のもとへ帰るべきです。この戦争で死ぬ価値はありません。私からのアドバイスは『生きる』ことです。私もそうします」と語っています。

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4— Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 16, 2022

映像をみるとわかりますが、映像内のゼレンスキー大統領は頭部と体とのバランスが本人と比べておかしく、また、照明も不自然です。声も、本人のものとは異なります。

Facebookを運営するMetaのセキュリティポリシー担当のトップであるナサニエル・グレイシャー氏は、運営チームがゼレンスキー大統領本人によるものではない演説の映像を特定し、削除したことを報告しています。同時に、他のプラットフォーム運営者に対しても通知を行ったとのこと。

1/ Earlier today, our teams identified and removed a deepfake video claiming to show President Zelensky issuing a statement he never did. It appeared on a reportedly compromised website and then started showing across the internet.— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) March 16, 2022

2/ We've quickly reviewed and removed this video for violating our policy against misleading manipulated media, and notified our peers at other platforms.— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) March 16, 2022

ゼレンスキー大統領自身もディープフェイクの存在に反応し、「我々は自分の土地を、子どもたちを、家族を守っています。勝利するまで武器を置くつもりはありません」と語る映像をInstagramに投稿しました。