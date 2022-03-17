¼êÊü¤·¤¿Àµ¼Ò°÷¤ÎÎ©¾ì¡Ä»þµë1158±ß¡Ö¤¢¤¤é¤áÈ¾Ê¬¡×¤Ç¤âÀï¤¦ÍýÍ³¡Ö¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤ò¡×À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿
¤¢¤Î¤È¤¼¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î»Å»ö¤Îµ¢¤êÆ»¡¢½÷À¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ò¤³¤®¤Ê¤¬¤é¶õ¤ò¶Ä¤°¡£¥Ñ¡¼¥È¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤Î20Ç¯¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Àµ¼Ò°÷¤ÎÎ©¾ì¤ò²¿ÅÙ»×¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢¤½¤Îº¹¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÆñ¤·¤¤¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹µ¼Ô¡¦Æ£ºêËãÎ¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»ä¤ÏÄü¤á¤¿¡¢¤Î¤«¡©¡×Àì¶È¼çÉØ¤òÁª¤ó¤À½÷À¤ÎàËÜ²»á¤òÉÁ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬
¡Ö»Å»ö¤ÎÃæ¿È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¼óÅÔ·÷¹Ù³°¤Î±ØÄ¾·ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡£½÷À¡Ê55¡Ë¤Ï½»µïÍÑÉÊ¤ä°áÎÁÉÊ¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£
»þµë1158±ß¤Ç¡¢1Æü7.5»þ´ÖÆ¯¤¯¡£¤³¤Î10Ç¯¡¢Ç¯¼ý¤Ï¤ª¤è¤½250Ëü±ß¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¥³¥í¥ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤ªºÐÊë¤Ê¤É¤Î¥®¥Õ¥ÈÃ´Åö¤È¤·¤Æ²Ô¤®»þ¤Î12·î¤Î»Ä¶È¼êÅö¤ò´Þ¤ó¤À·îµë¤Ï4¡Á5Ëü±ß¤â¸º¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤³¤Î´Ö¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¸ÛÍÑ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í·ïÈñ¤Ï¤ï¤±¤¢¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ñ¡¼¥È¼Ò°÷¤éÈóÀµµ¬¼Ò°÷¤ÎµëÎÁ¤ËÂÇ·â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀµ¼Ò°÷¤È»Å»ö¤ÎÃæ¿È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼ê¼è¤ê¤â¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤âÁ´Á³°ã¤¦¡×
¤¿¤áÂ©¤¬¤â¤ì¤ë¡£
¡ÖÀµ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¿Í¤Ë¡ØËÜ¼Ò°÷¤Ï¤¤¤¤¤ï¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤ï¤¿¤·¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡×
É×¤Î¼Ú¶âÈ¯³Ð¡¢À¸³è¤¬°ÅÅ¾¤·¤¿¹â¹»Â´¶È¸å¡¢²»¶Á¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¿·Â´¤Ç½¢¿¦¡£ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ä¤ªµÒÍÍÂÐ±þ¤ÎÉôÌç¤ÇÆ¯¤¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¥á¡¼¥«¡¼»Ò²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤À¤Ã¤¿É×¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£
Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢ÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤º¡¢Åö»þ¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤â¤ä¤ä°¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ30ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼¡½÷¤â¼ø¤«¤Ã¤¿¡£
Ê¿²º¤À¤Ã¤¿Àì¶È¼çÉØÀ¸³è¤¬°ÅÅ¾¤·¤¿¤Î¤Ï2001Ç¯Ëö¡£É×¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¼Ú¶â¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿½é·Ø¤Îµ¢¤êÆ»¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡Ö¥ì¥¸Êç½¸¡×¤ÎÄ¥¤ê»æ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¸È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Â¹¤ò¸«¤ë¤«¤é½Ð¤Ê¤µ¤¤¡×¡£¤¹¤°¤ËÆ¯¤¤À¤·¤¿¡£»þµë780±ß¡£1Æü2.5¡Á3.5»þ´Ö¤Ç¡¢·îµëÌó4Ëü±ß¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
4Ç¯¸å¡¢É×¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤â¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
É×¤¬ÉÞÍÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷À¤Ï¥Ñ¡¼¥È¼Ò°÷¤Î¤Þ¤Þ¡£»þµë¤Ï800±ß¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãç´Ö¤¬Å¹Ä¹¤Ë¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¡¢²ñ¼Ò¤ä¤á¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¥·¥Õ¥ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¤«¤±¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¥·¥Õ¥È¤Ï6»þ´Ö¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë5Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢7.5»þ´Ö¤Þ¤Ç±ä¤Ð¤·¤¿¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¼«Å¾¼ÖÁà¶È¡×¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¼ê¼è¤ê¤Ï½½¿ôËü±ß¤Ç¡¢É×¤ÈÌ¼Æó¿Í¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¨¤º¡¢µÁÍý¤ä¼Â²È¤Î¿Æ¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
º£¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î¼¡½÷¤ÈÆó¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤Ê¤É7Ëü±ß¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó1Ëü±ß¡¢¸÷Ç®Èñ¤ÈÌ¼¤Î¼«Å¾¼ÖÃÖ¤¾ìÂå1Ëü±ß¡¢¿©Èñ¤ÈÆüÍÑÉÊ2Ëü±ß¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º5Àé±ß¡¢Àè¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂ³¤¯¼Ú¶âÊÖºÑ1Ëü5Àé±ß¡½¡½¡£ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¡¢º£¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤À¡£
µÁÎ¾¿Æ¤ÈÉ×¡¢Ä¹½÷¤ÎÊë¤é¤¹²È¤òÎ¥¤ì¡¢¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¼¡½÷¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼Â²È¤ÎÊì¤¬ÂÎÄ´¤ò°¤¯¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿º¢¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ù¤¨¤ò°ìµ¤¤Ë¼º¤¤¡¢À¸³è¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ëº¤µç¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÀ©ÉþÂå¤ä¶µ²Ê½ñ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ë¤¢¤¿¤ë²È¶ñ¤äÅÅ²½À½ÉÊ¤òÇã¤¦¤¿¤á°ì»þ´ü¤Ï¼Ú¶â¤ò¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÚ¼ê¤â¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÇä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤ÎÂ¤·¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÀèÊ§¤¤¤ä½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤â¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼ÖÁà¶È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Ìë¤Î¥·¥Õ¥È¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡½÷¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì¿Í¤Ç²È¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¼¡½÷¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¡¢ÀðÉ÷µ¡¤À¤±¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Çã¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÈ¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¾ðÊó¤¬Æþ¤ë¡×¥Ñ¡¼¥È¼Ò°÷¤Ï¡¢Àµ¼Ò°÷¤Î¤è¤¦¤ËµëÍ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þµëÀ©¡£Àµ¼Ò°÷¤Ë¤¢¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â¡¢ÍµëµÙ²Ë¤â¤È¤ê¤Å¤é¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏµëÍ¿¤ä¼êÅö¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¡¢¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¤¬¡¢²È·×¤ÎÂ¤·¤Ë¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£
¤¿¤À¸½¼Â¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢²È·×¤òÃ´¤¦¿Í¤ÏÁý¤¨¡¢ÃËÀ¤Î½êÆÀ¤¬¸º¤ë¤Ê¤«¤Ç²È·×¤òÊä½õ¤¹¤ëÌò³ä¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂÔ¶ø¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÁÈ¹ç¤¬²ðÆþ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿º¢¡¢Ï«ÁÈ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤À¡£Ï«ÁÈ¤¬½µ20»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤¯¥Ñ¡¼¥È¼Ò°÷¤Ë»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÁÈ¹ç¤Ë¤Ï¤¤¤ÞÀµ¼Ò°÷3Àé¿Í¡¢ÃÏ°è¸ÂÄê¼Ò°÷¿ôÉ´¿Í¡¢¥Ñ¡¼¥È2Ëü¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¡¼¥È¼Ò°÷¤¬Ï«ÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¼¤ò¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÇ¯¤Ë1²ó¤Î¶ÈÀÓÏ¢Æ°·¿¾ÞÍ¿¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£Àµ¼Ò°÷¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÄÂ¶â¤Î¸ò¾Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾ÆüÇ¯¼¡ÍµëµÙ²ËÀ©ÅÙ¡¢Ç¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¤ÎÀÑÎ©À©ÅÙ¤Ê¤É¤â¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÈ¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é²ñ¼Ò¤Î¾ðÊó¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ¤ë¡£¤Ê¤±¤ì¤ÐËÜ¼Ò°÷¤È¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Æ¯¤¯°ÕÍß¤¬º£¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ö±Ê±ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤¿¤À¥Ñ¡¼¥È¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ë¤Ï¡¢ÊÉ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö130Ëü±ß°Ê¾å¤ò²Ô¤°¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤À¤«¤éÆ±¤¸¥Ñ¡¼¥È¼Ò°÷¤Ç¤â¡¢ÉÞÍÜ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯²Ô¤®¤¿¤¤¤¬¡¢ÉÞÍÜ¤Ç¤¢¤ì¤Ð130Ëü±ß°Ê²¼¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Ï«ÁÈ¤Ç¤Ï»º¶ÈÊÌÁÈ¿¥¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤È°Õ¸«¸ò´¹¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢³Æ²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤¬¤Á¤¬¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¹ç¤Ç¤âÀµÌÌ¤«¤éµÄÂê¤Ë¤·¤Å¤é¤¤¡£
¡Ö±Ê±ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤½¤ì¤Ê¤é¤ÐÀµ¼Ò°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£½÷À¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤â¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥È¤«¤éÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢²ñ¼Ò¤Ï20Ç¯¡¢ÃÏ°è¸ÂÄê¼Ò°÷À©ÅÙ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£Àµ¼Ò°÷¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Å¾µï¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤Å¾¶Ð¤Î¤ß¤Ë¤·¡¢ÄÂ¶â¤ÈÂà¿¦¶â¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤«¤¿¤Á¤À¡£
¤¿¤ÀÃÏ°è¸ÂÄê¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÂ¤¤ê¤òºî¤ë¤Ê¤ÉÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿µ»½Ñ¤ä»î¸³¤ò·Ð¤¿¿å»º¶ÈÌ³¤«¡¢²°³°¤Ç¤ÎÆùÂÎÏ«Æ¯¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¿¼Ìë¶ÈÌ³¤Î¤ß¡£¿¼Ìë¶ÐÌ³¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¤È¼ê¤ò¤¢¤²¤¿¤é¡¢¾å»Ê¤Ë¡ÖÌµÍý¤À¤è¡ª¡ª¸·¤·¤¤¤«¤é¿¼Ìë¤Ï¼¤á¤Ê¡ª¡ª¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤¿¡£·ë¶É¡¢¿¼Ìë¶ÐÌ³¤ò¤·¤¿30¡Á40Âå¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤¬ÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ä¤á¤è¤¦¤«¡×³ó¤Ëµá¿Í¥Á¥é¥·Ï«ÁÈ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢É¬¤ºµÙ¤ß¤ÎÆü¤¬½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¹Ô¤¯¤È¡¢¤Û¤«¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¿Í¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤±¤Æ¡¢»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
Ï«ÁÈÆâ¤Ç¡¢½÷À¤ÎÌò¿¦¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤¢¤¬¤ê¡¢·Ð¸³¤âÁý¤¨¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ÏÌÌÀÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±À¤Âå¤ÎÀµ¼Ò°÷¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤Ä¤á¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤Ç¤â¤â¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤âÊú¤¤¤¿¡£
¤â¤¦¡¢¤ä¤á¤è¤¦¤«¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë¿·µ¬³«Å¹¤¹¤ë¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Á¥é¥·¤ò¸«¤ë¤È¡¢»þµë¤¬¿ôÉ´±ß¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥é¥·¤Ï³ó¤ËÇ¦¤Ð¤»¤¿¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢¤Þ¤ÀÏ¢Íí¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°ÊÁ°¡¢¥ì¥¸·¸¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë¤âÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤Ë¤Ï¿®ÍÑ¤¬Âç»ö¡£¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¤ËÇÝ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ç¿®ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÀÐ¤Î¾å¤Ë¤â½½Ç¯¡×¤¬»ýÏÀ¤À¡£
¤¤¤Þ¤ÏÏ«ÁÈ¤Î¡Ö½ÕÆ®¡×¤Î´ü´Ö¤À¡£Ï«ÁÈ¤¬´ë¶È¤Ëµá¤á¤ë½¾¶È°÷¤ÎÄÂ¶â¤ä½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊý¿Ë¤ò¤¿¤Æ¡¢Í×µá½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¸ò¾Ä¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ï«Æ¯·ÀÌó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÏ«ÁÈ¤¬ËèÇ¯°ìÀÆ¤ËÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ò¾ÄÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÆüËÜÆÈ¼«¤Î¤ä¤êÊý¤À¡£
½÷À¤Î²ÃÆþ¤¹¤ëÏ«ÁÈ¤Îº£Ç¯¤ÎÍ×µá¤Ï¡¢Àµ¼Ò°÷¤Î´ðËÜµë2¡ó°Ê¾å¤Î°ú¾å¤²¤È¥Ñ¡¼¥È¼Ò°÷¤Î»þµë20±ß¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡£
¤É¤³¤Þ¤ÇÄÂ¶â¥¢¥Ã¥×¤äÂÔ¶ø²þÁ±¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤«¡£½÷À¤âÁÈ¹ç¤Î°ìÂåµÄ°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«¿È¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¢¤¤é¤áÈ¾Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¤³¤ÎÆ¯¤Êý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤À¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ»¤¬¤â¤Ã¤È³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×