º´¡¹ÌÚÈþÎè¤Û¤«Æü¸þºä46¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤â¡¡¡È1¡Á3´üÀ¸²£ÃÇ¥°¥é¥Ó¥¢¡É
¡¡º´¡¹ÌÚÈþÎè¤éÆü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢17ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë16¹æ¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¡õ¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¡¢1¡Á3´üÀ¸¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¡È¥°¥ë¡¼¥×°ì´Ý¥°¥é¥Ó¥¢¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´¡¹ÌÚÈþÎè¡¢²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¤¬ÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¡¡¡Ö¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡×ºÇ¿·¹æ¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡º£½µ¹æ¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ï¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¡õ¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÆü¸þºä46¤¬ÅÐ¾ì¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤¿¤á¡¢È¯É½¤«¤é¼Â¤Ë2Ç¯È¾±Û¤·¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¡¢1¡Á3´üÀ¸¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¡È¥°¥ë¡¼¥×°ì´Ý¥°¥é¥Ó¥¢¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡É½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÈþÎè¡¢²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¤Î3¿Í¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþÈ©¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤ä¡¢ÀµÅýÇÉ¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤À©Éþ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°áÁõ¤Î¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¡£ÀÄ¶õ¤ÈÂÀÍÛ¡¢Æú¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤ò·Ç¤²¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡£¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢ßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¡¢üâ¶¶Ì¤ÍèÆú¤Î3¿Í¡£¥¥ã¥×¥Æ¥óº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Æü¸þºä¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¿¥ï¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹168cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¥È¥ê¥ª¤À¡£Æ±»ï¤Ç¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤ò¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Î¡ÈÈþ¿Í»³Ì®¡É¤ÈÌ¿Ì¾¤·¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¹ðÉ÷¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¿¤Ó¤¿ÈþµÓ¤¬âÁ¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤¡¢¿·Á¯¤Ê»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£