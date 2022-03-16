宮城・福島で震度６強 地震による津波の到達予想時刻
気象庁によりますと、午後11時36分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻は次のとおりです。
宮城県には、津波注意報が発表されています。
宮城・石巻市鮎川の津波到達予想時刻は午後11時50分、満潮時刻は17日午前3時57分。
宮城・石巻港の津波到達予想時刻は17日午前0時10分、満潮時刻は17日午前3時54分。
宮城・仙台港の津波到達予想時刻は17日午前0時20分、満潮時刻は17日午前3時59分。
福島県には、津波注意報が発表されています。
福島相馬の津波到達予想時刻は17日午前0時0分、満潮時刻は17日午前4時4分。
福島・いわき市小名浜港の津波到達予想時刻は17日午前0時20分、満潮時刻は17日午前4時12分。
北海道太平洋東部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。
北海道太平洋中部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。
北海道太平洋西部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。
青森太平洋沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。
岩手県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。
茨城県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。
千葉九十九里・外房には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。
千葉内房には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。
東京湾内湾には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。
伊豆諸島には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。
相模湾・三浦半島には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。静岡県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。