¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡ÙÍ¦¡õÀã°áÌò¤ËÌÜ¹õÍ´¼ù¡õÂ¿´ôÀîÍµÈþ¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè20½µ¡Ö1993-1994¡×¡ÊÂè95²ó¡Ë¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ë¤¤¡Ê¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ë¤¬²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¤Æ²¬»³¤Îðµ¿¿²È¤Øµ¢¾Ê¡£ðµ¿¿Í¦Ìò¤ËÌÜ¹õÍ´¼ù¡¢ðµ¿¿Àã°áÌò¤ËÂ¿´ôÀîÍµÈþ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿Í¦Ìò¤ÎÌÜ¹õÍ´¼ù¡¢Àã°áÌò¤ÎÂ¿´ôÀîÍµÈþ
¡¡ÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»»ÂÀ¡ÊßÀÅÄ³Ù¡Ë¤Ï¡¢¤ë¤¤¤¿¤Á¤Ë´Ç¼è¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Áòµ·¤Î¸å¡¢¾û°ìÏº¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ë¤Ï¤ë¤¤¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ä»»ÂÀ¤òÏ¢¤ì¤Æ²¬»³¤Øµ¢¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¤ë¤¤¤Ï²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¤Æ»»ÂÀ¤Î°ä¹ü¤È¶¦¤Ë18ºÐ¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤¿²¬»³¤Îðµ¿¿²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¡£²È¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ò¤Ê¤¿¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢ÅíÂÀÏº¡ÊÀÄÌÚÍ®¡Ë¤Ï¼Â¶ÈÃÄÌîµå¤ÇÍÌ¾¤Êðµ¿¿Á¡°Ý¤¬¿ÆÀÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤éÏ·Ç¯¤ÎÃËÀ¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö¤ë¤¤¤«¤¡¡ª¡×´î¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÌÀ¤ë¤¤À¼¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿½ÇÉã¤ÎÍ¦¡£¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ë¤¤¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÍ¦¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ö¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£Í¦¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤è¤©µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤©¡ª¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¤ë¤¤¤ä¾û°ìÏº¤¿¤Á¤ò²È¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤ë¡£
¡¡¤ë¤¤¤È½ÇÉã¤ÎÍ¦¤¬ºÆ²ñ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÍ¦¤Á¤ã¤ó¤È¤ë¤¤¤¬ºÆ²ñ¤·¤¿½Ö´Öµã¤¤¤¿¡×¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤µ¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¦¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÍ¦¤Á¤ã¤ó¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡¡Âè95²ó¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë½÷Í¥¤ÎÂ¿´ôÀîÍµÈþ¤¬Í¦¤ÎºÊ¡¦Àã°áÌò¤ÇÅÐ¾ì¡£°Â»ÒÊÔ¤ÇÂ¼¾åÆúÏº¤È²¬ÅÄ·ë¼Â¤¬±é¤¸¤¿Í¦¤ÈÀã°á¤ÎÏ·Ç¯´ü¤ò¡¢2¿Í¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÍ¦¤Á¤ã¤ó¤ÈÀã°á¤µ¤ó¡¢ÀäÌ¯¤ÊÇÛÌò¡×¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ä¡Ö¥¥ã¥¹¥È¸òÂå¤·¤¿¤±¤É°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖÌò¼Ô¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¤âÇï¼ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£