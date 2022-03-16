¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊµÁÍ¦·³¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¸µ·³¿Í¤Ø¤Î½èÈ³¤¬¡Ö»à·º¡×¤Þ¤Ç¤¢¤êÆÀ¤ë¥·¥Ó¥¢¤ÊÍýÍ³
¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÆ®¤Ë»²Àï¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë³¤·³ÆÃ¼ìÀïÁ°ÃÄ¡ÊUDT¡¿SEAL¡Ë½Ð¿È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¡¦¥°¥ó¡£Èà¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÈ³¤Ç»à·º¤äÌµ´üÄ¨Ìò¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¡¢·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊµÁÍ¦·³¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¡¦¥°¥ó¤ËÈóÆñ¹ì¡¹
¥¤¡¦¥°¥ó¤Ï3·î15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö»ä¤ÎÂâ°÷¤¿¤Á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é°ÂÁ´¤ËÅ±¼ý¤·¤¿¡×¤È¶á¶·¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï°ì¿Í¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ä¤á¤í¡×¤È¡¢¾¯¤··ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Þ¤Ç»Ä¤·¤Æ¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉÔ²÷´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤âºÇ¶á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥¤¡¦¥°¥ó¤Î¡È»àË´Àâ¡É¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÅÔ¥¥¨¥Õ¶áÎÙ¤ÇÆÃ¼ìºîÀï¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¿Í3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤ÎÆâÍÆ¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´Ú¹ñ¿Í3¿Í¤Ï¥¤¡¦¥°¥ó¤ÈÈà¤ÎÂâ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²±Â¬¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¦¥°¥ó¤Ïµî¤ë3·î6Æü¤ËSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±Î½2¿Í¤È½Ð¹ñ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡ÖºÇ½é¤ÎÂç´ÚÌ±¹ñµÁÍ¦·³¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¿Í¿ô¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢»àË´Àâ¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ÏËÝÌõ¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®ØáÀ¤¬¤Ê¤¤¤È½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¡¦¥°¥ó¤Ï¡ÖËèÆüÀïÆ®¤¹¤ë¤Î¤ËË»¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö³°¸òÉô¡¢·Ù»¡Ä£¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Ç¤â»ä¤Ïº£¡¢´Ú¹ñ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥í¥·¥¢·³¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤¬¤È¤Æ¤â¿¼¹ï¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬Å±Âà¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å»Ä¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò½õ¤±¤ë¡£¸å¤Çµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¤¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ¤ËÏ¢Íí¤òº¹¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¤·¡¢Ç¤Ì³¿ë¹Ô¤ò´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£»äÀïºá¡¢»¦¿Íºá¡¢ÇúÈ¯Êª»ÈÍÑºá¤Î²ÄÇ½À¤â
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«´Ú¹ñ³°¸òÉô¤Ï¡ÖÌµÃÇ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Î¹·ôË¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë·º»ö½èÈ³¤ª¤è¤ÓÎ¹·ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÔÀ¯À©ºÛ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¾õ¶·¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â´Ú¹ñ¿Í¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎË¡Î§¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð»äÀïºá¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤ò»¦¤»¤Ð»¦¿Íºá¡¢¼êÜØÃÆ¤Ê¤É¤ÎÇúÈ¯Êª¤ò»È¤Ã¤Æ¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¡¦¿ÈÂÎ¡¦ºâ»º¤ò³²¤¹¤ì¤ÐÇúÈ¯Êª»ÈÍÑºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÆÃ¤ËÀïÁè¤È´ØÏ¢¤·¤ÆÇúÈ¯Êª»ÈÍÑºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½èÈ³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï»à·º¤â¤·¤¯¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¤ÈÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¥¤¡¦¥°¥ó¤¬¥í¥·¥¢·³¤ËÊáÎº¤È¤·¤Æ¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÌÅÓ¤Î½èÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¥¤¡¦¥°¥ó¤Ë¡¢¸½ºß½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖµÑÌ¿Îá¤âÄÌÃÎ¤¹¤ë·×²è¤À¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¡¦¥°¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÌµ¸ú²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£Ìµ¸ú²½¤µ¤ì¤Æ¤âÆþ¹ñ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â²ÄÇ½¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£ÀèÎ©¤Ã¤ÆÈà¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤¬Á´ÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ½èÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥Ë¥¢¤¬¥í¥·¥¢¿¯¹¶¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»ÔÌ±¸¢¤òÈ¯µë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥¤¡¦¥°¥ó¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»ÔÌ±¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«´Ø¿´¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë