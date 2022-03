Googleの次期フラッグシップスマートフォンPixel 7、Pixel 7 Proについて、ディスプレイ業界の内情に詳しい専門家が新情報をツイートしました。

DSCCの最高経営責任者(CEO)であるロス・ヤング氏がTwitterに、次のように投稿しています。



Pixel 7(の画面サイズ)は、(Pixel 6の)6.4インチから6.3インチへと縮小するようだ。Pixel 7 Proは6.7インチのまま変わらない。今年のパネルの出荷は、昨年よりも1カ月早く5月に始まる。

Hearing that the Pixel 7 will shrink from 6.4" to 6.3". Pixel 7 Pro will remain 6.7". Panel shipments to start 1 month earlier this year, from May.

— Ross Young (@DSCCRoss) March 15, 2022