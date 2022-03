魔法ワールドシリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(4月8日公開)より、初解禁映像やエディ・レッドメインらキャスト、スタッフのコメントを含む特別映像が公開された。

【動画】『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』日本版ポスタービジュアル

最新作となる『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』では、魔法があふれるホグワーツ城、ホグズミード村、お茶目でかわいい魔法動物たちと動物の世界へつながる不思議なトランク、そしてついに、「ハリー・ポッター」で明かされなかった魔法ワールド最大の謎である“ダンブルドアの秘密”が明かされる──物語はますます「ハリー・ポッター」とつながっていき、期待と興奮は最高潮に。

本作では、主人公のシャイでおっちょこちょいな魔法動物学者ニュート(エディ・レッドメイン)とキーパーソンとなる“史上最も偉大な魔法使い”ダンブルドア先生(ジュード・ロウ)が寄せ集めのデコボコチームを結成!魔法使いがマグル(非魔法族/人間)を支配する世界をつくろうと画策する史上最悪の“黒い魔法使い”グリンデルバルド(マッツ・ミケルセン)を止めるために立ち上がる。

この特別映像には、ニュートやマグルのジェイコブ(ダン・フォグラー)、ニュートの兄で闇祓いのテセウス(カラム・ターナー)、名門魔法族の末裔であるユスフ(ウィリアム・ナディラム)、教師のユーラリー(ジェシカ・ウィリアムズ)にニュートの助手のバンティ(ヴィクトリア・イェーツ)ら、ダンブルドア先生に集められた寄せ集めのデコボコチームが、グリンデルバルドと対峙しているシーンが多く収められている。

テセウスら大勢の魔法使いに一斉に攻撃されても、杖も構えず、すべての魔法を弾き返しているシーンからグリンデルバルド個人の圧倒的な強さがうかがえる。それだけでなく、グリンデルバルドが多くの支持者に囲まれている様子からも、さらに勢いを増して勢力を拡大しているようだ。さらにニュートの言葉にもあるようにグリンデルバルドには未来が見える能力があり…そんな絶体絶命の状況のなか、果たして、デコボコチームは強力なグリンデルバルド陣営に打ち勝ち、魔法界と人間界を救うことができるのか!?

ニュートを演じるエディ・レッドメインは本作の魅力を「ワクワクするし、コメディもあるし、ちょっと変わっているところもあるし、壮大なスケール感まである」と語っており、「ハリー・ポッター」シリーズよりさらにスケールアップした魔法ワールドの新たな冒険に世界中が酔いしれること間違いなし。

さらに本作のキーパーソンとなるダンブルドア先生を演じるジュード・ロウも「それぞれ違う能力を持つ優秀な魔法使いたちが異なるミッションのために送り出される」と本作のヒントを語っている。

さらに映像では、「ハリー・ポッター」シリーズから「ファンタスティック・ビースト」シリーズまですべての作品のプロデュースを手がけるデイビッド・ヘイマンが、デコボコチームについて「全員がアウトサイダーで周りから少し浮いている存在なんだ。だけどこのチームには居場所があるんだ」と語っており、さらに彼らはハリーたち「ダンブルドア軍団」のようでもあるとコメント。

「ダンブルドア軍団」とは『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』で、刻一刻と迫る闇の魔法使いヴォルデモートとの直接対決に備え、ハリーや、親友のロン、ハーマイオニーを中心に結成された、自主的に「闇の魔術に対する防衛術」を学ぶための組織。

「ハリー・ポッター」シリーズでダンブルドア軍団が魔法を練習していた、本当に必要なときだけ現れる「必要の部屋」は本作でも登場し、ハリーたちがダンブルドア軍団を結成する際の集会は、ダンブルドアの弟アバーフォースが営むホグズミード村のパブ「ホッグズ・ヘッド」で行われた。

本作でも若かりし頃のアバーフォースが登場し、「ファンタスティック・ビースト」シリーズと「ハリー・ポッター」シリーズのつながりはさらに深まっていくこととなりそうだ。

