3月12〜13日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週首位スタートを切った『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』が、週末土日動員22万9000人、興収2億8100万円をあげ2週連続で首位を獲得した。累計では動員66万人、興収8億円を突破した。

【写真】写真で見る「3月12日〜13日全国映画動員ランキング」

2位も先週同様、『余命10年』が週末土日動員17万人、興収2億2700万円をあげ、同順位をキープした。累計では動員72万人、興収9億円を突破している。

3位は『THE BATMAN−ザ・バットマン−』が、初週土日動員15万2000人、興収2億4700万円をあげ初登場。初日からの3日間では動員23万人、興収3億7000万円を超える数字を記録した。

そのほか、初登場は、お笑い芸人のバカリズムが脚本を務めた『ウェディング・ハイ』が5位に、平成仮面ライダーシリーズ第12作「仮面ライダーオーズ」の10年ぶりとなる新作『仮面ライダーオーズ 10th 復活のコアメダル』が6位に、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から誕生した「JO1」のデビューからの2年間を追ったドキュメンタリー『JO1 THE MOVIE「未完成」‐Go to the TOP‐』が8位にランクインした。

既存作品では、公開12週目を迎えた『劇場版 呪術廻戦 0』が、累計動員907万人、興収127億円を突破し、歴代興収ランキングでは21位まで順位を上げた。

3月12日〜13日全国映画動員ランキングは、以下の通り。

第1位:『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』第2位:『余命10年』第3位:『THE BATMAN−ザ・バットマン−』第4位:『劇場版 呪術廻戦 0』第5位:『ウェディング・ハイ』第6位:『仮面ライダーオーズ 10th 復活のコアメダル』第7位:『愛国女子―紅武士道』第8位:『JO1 THE MOVIE「未完成」‐Go to the TOP‐』第9位:『あんさんぶるスターズ!! −Road to Show!!−』第10位:『牛首村』