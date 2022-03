最強コンビに新たな展開！『私立探偵マグナム』シーズン3が日本初放送

ハワイの美しい大自然を背景に、赤いフェラーリを乗り回し難事件に体当たりで挑む『私立探偵マグナム』。そのシーズン3がAXNにて日本初放送となる。

1980年代にトム・セレック主演で人気を博した往年のTVドラマをリブートした『私立探偵マグナム』。

前シーズン、トーマス・マグナムはビザが切れてロンドンに帰らざるを得なくなったジュリエット・ヒギンズのために奔走。その後、大富豪ロビン・マスターズなどの協力を得てビザ問題を解決し、マグナムがセキュリティ・コンサルタントという名目で居候している"ロビンの巣"の所有権をヒギンズが引き継ぐことに。

ヒギンズがマグナムのボスとなったシーズン3。二人は新たな事件を追うが銃撃戦に巻き込まれ、ヒギンズは撃たれてしまう...。

主人公マグナム役のジェイ・ヘルナンデス(『スーサイド・スクワッド』)、パーディタ・ウィークス(『地下に潜む怪人』)、スティーヴン・ヒル(『ロスト・マネー 偽りの報酬』)、ザカリー・ナイトン(『グッド・ファイト』)、ティム・カン(『メンタリスト』)らが出演。

『私立探偵マグナム』シーズン3 放送情報

AXNにて(全16話)

4月26日(火)より日本初放送

【字幕版】毎週火曜 23:00 ≪DRAMAX 11≫

【二カ国語版】4月27日(水)11:00スタート

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『私立探偵マグナム』シーズン3 © 2020 CBS Studios Inc. and Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.