【プレゼント】オンラインRPG「リネージュW」大型アップデート記念！特製QUOカード

オンラインRPG「リネージュ」シリーズ最新作「リネージュW(Lineage W)」にて、初の大型アップデートとなる「1stエピソード:アデン」が実装された。これを記念して、オリジナルQUOカードをプレゼント!

「リネージュ」シリーズは、韓国の同タイトルの漫画を原作としたオンラインゲーム。本作は、 PC オンラインゲーム「リネージュ」の正統性を継承しつつ、「ワールドワイド」というコンセプトに基づきグローバル展開を前提として開発されており、言語が異なるプレイヤー同士がスムーズにコミュニケーションを図れるよう、リアルタイムの「AI(人工知能)翻訳」機能などが搭載されている。

なお、ローンチ時には『ゲーム・オブ・スローンズ』でジョン・スノウを熱演したキット・ハリントンが出演するスペシャル映像が公開されたことでも話題を集めた。



2月23日(水)には、大型アップデートで新規地域「アデン」が追加。さらに広くなったワールドでは、プレイヤーのレベルに合わせた6つのエリアで狩りを楽しむことができる。ほかにも、強力な新規ボスモンスターの登場や、新規ワールド「アレイン」や「ハーディン」のオープン、期間限定イベントの開催など盛りだくさん!



ゲームのダウンロードは、App Store(https://apps.apple.com/jp/app/id1444980563)/ Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagew)のほか、PC(NCSOFT 独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」(https://ncpurple.com)にて可能。

そして、今回プレゼントするのはこちら!

プレゼント情報

プレゼント名 『リネージュW特製QUOカード』(1,000円分) 当選者数 10名様 応募締切 3月27日(日)24:00まで 応募方法 海外ドラマNAVI公式Twitter(@dramanavi)をフォローの上、プレゼント告知ツイートをリツイート

注意事項

※当選発表方法:TwitterのDM(ダイレクトメッセージ)でご連絡します。

※当選者の方にはDMをお送りします。そのため、発表までは海外ドラマNAVI公式Twitter(@dramanavi)のフォローを解除しないでください。

また、フォロー&リツイートを取り消した場合は応募対象外となります。

※ご当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。

※当選者様の個人に関する情報については、本キャンペーンの賞品発送、本件に関する諸連絡にのみ利用させて頂きます。

※賞品の発送は国内のみに限らせていただきます。

※注意事項をよくお読みいただき、同意の上ご応募ください。

