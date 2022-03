【今週のおすすめ海外ドラマ】ジャレッド・レトー＆アン・ハサウェイ共演の話題作がついに！

3月14日(月)から20日(日)にスタートするおすすめ海外ドラマのラインナップをご紹介。今週はジャレッド・レトー&アン・ハサウェイという二大映画スターが共演するApple TV+『wecrashed〜スタートアップ狂騒曲〜』やアメリカを代表するコメディエンヌのエイミー・シューマーが久々に手掛ける新作コメディシリーズが開始となる。お見逃しなく!

3月14日(月)から20日(日)に開始する海外ドラマは以下の通り。

■3月14日(月)

『F.B.EYE!! 相棒犬リーと女性捜査官スーの感動!事件簿』シーズン1〜3(AXN)

耳の聞こえないスーが、聴導犬リーヴァイと共にFBI捜査官として活躍! 実話に基づいた『F.B.EYE!! 相棒犬リーと女性捜査官スーの感動!事件簿』が3シーズンまとめてAXN初放送。

主人公スー・トーマス(ディアン・ブレイ『HEROES/ヒーローズ』)は小さい頃から耳が聞こえないが、両親の教育と人一倍の努力でハンディを克服し、夢だったFBIで働くことになる。読唇術に長けており、それによりFBIの中でも精鋭のチームで活躍していく。特別扱いを嫌う彼女ではあったが、降りかかる現実はハンディを持つ身にも容赦なく厳しい。しかし、そんな苛烈な現実を相棒犬のリーヴァイや仲間の支えと、持ち前の頑張りで乗り越え、スーは一人前のFBI捜査官として少しずつ成長していく。

■3月15日(火)

シーズン2(WOWOW)

ハリウッドで一時代を築いたスーパースターのケヴィン・コスナー(『フィールド・オブ・ドリームス』)が主演し、映画『ボーダーライン』などの脚本家で『ウインド・リバー』『モンタナの目撃者』を監督した鬼才テイラー・シェリダンがクリエイターを務める『イエローストーン』。

シーズン2からはスティーヴン・ウィリアムズ(『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』)、ニール・マクドノー(『THE FLASH/フラッシュ』)、テリー・セルピコ(『サバイバー:宿命の大統領』)、マーティン・センスマイヤー(『ウインド・リバー』)らがゲストスターとして登場。

■3月18日(金)

『wecrashed〜スタートアップ狂騒曲〜』(Apple TV+)

実話をもとにしたリミテッドシリーズ。

日本を含む世界各国でシェアオフィス事業を急成長させ、一躍世界的なスタートアップ企業として名を馳せた「WeWork」。その後、創業者アダム・ニューマンの傲慢かつ自己中心的な経営方針と資金の私的有用などによって転落の一途をたどった実話を描き出す。

豪華キャストに名を連ねるのは、アン・ハサウェイ(『レ・ミゼラブル』)、ジャレッド・レトー(『ダラス・バイヤーズクラブ』)、アメリカ・フェレーラ(『アグリー・ベティ』)ら。ショーランナーは『リトル・アメリカ』のリー・アイゼンバーグと『呪怨 パンデミック』のドリュー・クレヴェロが担当している。

『スタンディング・アップ!』(Netflix)

フランス発コメディ『エージェント物語』のクリエイター、ファニー・エレーノが手掛ける新シリーズ。

生まれも育ってきた環境もバラバラのアイサトゥ、ネジル、ブリング、そしてアポリーヌの4人。しかし、皆「パリで成功する」という同じ夢を追いかけている。

『刑事マードックの捜査ファイル』(BS11)

世界57か国以上で放送されたカナダ発の正統派ミステリー。

19世紀末のカナダ・トロントを舞台に、頭脳明晰で優秀な刑事、ウィリアム・マードックが、当時はまだ奇想天外扱いされていた科学捜査の知識と観察力、そして超自然的な"ひらめき"を駆使して難事件の全貌を明らかにしていく。

『スピリット・ワールド』(Netflix)

ポーランド発のスリラードラマ。

過去の悪夢に悩まされる女子学生アレックス。謎めいた教授の研究室の一員となり共に悪魔と戦うことに。

『ライフ・アンド・ベス』(Disney+)

She's totallyyyy fine... right? February 8, 2022

『エイミー、エイミー、エイミー! こじらせシングルライフの抜け出し方』や『アイ・フィール・プリティ! 人生最高のハプニング』などで知られるエイミー・シューマーが主演、監督、脚本、製作を務めるコメディシリーズ。

パーティ好きの頼りない恋人や自己中心的な母親との関係に悩む40歳間近のベス。家族の死をきっかけに久々に地元に戻り古い友人と再会すると、過去の思い出がフラッシュバックし始め、今の人生を考え直すことになる...。

■3月19日(土)

『刑事フォイル』(AXNミステリー)

2002年から2015年にかけて英ITV系で放送された犯罪捜査ドラマ。UC&HD字幕版・全28話、AXNミステリーにて3月19日(土)6:00より一挙放送。

『刑事フォイル』の舞台は、第二次世界大戦さなかのイギリス南部、ドーバー海峡に面した美しい町ヘイスティングズ。どんな立場の人に対しても平等に接し、忖度せず、何があっても逃げない、怯まない、そして、偉ぶらない、正義の英国紳士・刑事フォイルが、大戦で混乱する世の中ならではの事件を二人の部下とともに解決していく。

