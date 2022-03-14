¡Ö¤è¤½¤Î²ÈÄí¤Ï¤Û¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ç¤Þ¤ºÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¡2ÅÙ¤Î²þÀ«¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¡ÖÌ¾µÁÊÑ¹¹ÃÏ¹ö¡×
´õË¾¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë²þÀ«¤»¤º·ëº§¤Ç¤¤ë¡ÖÁªÂò»è¡×¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¡£¥Ú¡¼¥Ñ¡¼Î¥º§¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢³¤³°¤ÇµìÀ«¤¬»È¤¨¤ºº¤¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡ÄÆ³Æþ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÃÏÊýµÄ²ñ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡¦Á´¹ñÄÄ¾ð¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¡¦°æÅÄÆàÊæ¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤¿àÃÏ¹ö¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²»À¼¤Ç²òÀâ¡ÛÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â²¿¡©¡¡¥«¥®¤ÏàÁªÂòá¡¡Æ±À«¤âÊÌÀ«¤â¤É¤Á¤é¤âOK¤Ë
²þÀ«¤¹¤ë¡¿¤·¤Ê¤¤¤òàÁª¤Ù¤ëáÀ©ÅÙ¡½¡½ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ï¡ÖÁªÂòÅª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¡¢°æÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
°æÅÄ¤µ¤ó¡§Æ±À«¤Ç¤âÊÌÀ«¤Ç¤â¡¢É×ÉØ¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÉ×ÉØ¤¬Ë¾¤à¤¢¤êÊý¤Ç·ëº§¤Ç¤¤ë¤«¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤¬¡ÖÁªÂòÅª¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö²þÀ«¤¹¤ë¡¿¤·¤Ê¤¤¡×¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î·ëº§¤Ç¼«¸ÊÁªÂò¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¢¤È¡¢¤è¤¯¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö¤è¤½¤Î²ÈÄí¤Ï¤Û¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ãÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡§¸½ºß¤ÎÌ±Ë¡¤Ç¤Ï·ëº§»þ¤Ë¡¢É×¤Þ¤¿¤ÏºÊ¤ÎÀ«¤É¤Á¤é¤«¤ÎÆ±À«¤òÌ¾¾è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï9³ä¤òÄ¶¤¨¤ë½÷À¤¬É×¤ÎÀ«¤Ë²þÀ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´õË¾¤¹¤ì¤ÐÊÌÀ«¤Î¤Þ¤Þ·ëº§¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯4·î¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï67%¤¬¡Ö»¿À®¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¡×26%¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£¡ä
¡½¡½¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤¦¤Á¤ÏÆ±À«¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤¦¤Á¤âÆ±À«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤«¡ÖÆ±À«¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«¤Û¤«¤Î²ÈÄí¤Ë¸ý¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡ÖÆ±À«¤Ë¤·¤«¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¡£É×ÉØ¤É¤Á¤é¤â¡Ö²þÀ«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤¤²þÀ«¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤·Á¤Çº§°ùÆÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¡Ö»ö¼Âº§¡×¤Ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï·ëº§¤¬ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î3Âò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤ËË¡À©¿³µÄ²ñ¤¬ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¿½¤·¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤ÇË¡²þÀµ¤¹¤ë¤«Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ÅÙ¤Î²þÀ«¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¶ìÄË¡½¡½°æÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤¬²þÀ«¤Ç¶ìÄË¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³èÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ã°æÅÄÆàÊæ¤µ¤ó¡§½éº§¤ÈºÆº§¤Ç2²ó¤Î²þÀ«¤ò·Ð¸³¡£Ì¾µÁÊÑ¹¹¤ÎÈÑ»¨¤µ¤«¤é¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡¦Á´¹ñÄÄ¾ð¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Êhttps://chinjyo-action.com/¡Ë¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ä
1²óÌÜ¤Ï³ØÀ¸·ëº§¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ëÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢É×¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¡ÖÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¤ç¤È¤ó¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¡£¡Ö²¶¤Ï¡¢½÷¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤«¤é¤â¡Ö½÷À¤¬ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢µÁÎ¾¿Æ¤«¤é¤Ï¡ÖËÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¤Î²Ç¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÊÑ¤¨¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
ÃÎ¼±¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬ÀäÂÐ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤é»ä¤¬²þÀ«¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢½Ð»º»þ¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤È¤¤Ï¿·À«¤Î¡Ö°æÅÄ¤µ¤ó¡×¡Ö°æÅÄ¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡£Ë¾¤Þ¤Ê¤¤¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ÎÌ¾Á°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»ö¼Âº§¡¢¼ê½Ñ¤ÎÆ±°Õ¥µ¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤º¡½¡½Î¥º§»þ¤Ë¡ÖµìÀ«¡×¤ØÌá¤¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö°æÅÄ¡×À«¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤â°ú¤·Ñ¤®¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
38ºÐ¤ÇÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö°æÅÄ¡×¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤È»Å»öÌÌ¤Ç¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
À«¤òÌá¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Ì¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é³Ø¹»¤ÇÁ§º÷¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¾¤Þ¤Ê¤¤²þÀ«¤Î¶ìÄË¤Ï»ä¤¬°ìÈÖ¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÌ¾Á°¤òÎ¥º§¸å¤âÌ¾¾è¤êÂ³¤±¤ë¡Öº§»áÂ³¾Î¡×¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ï¡¢Åö½é¤ÏÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤º»ö¼Âº§¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤ª¸ß¤¤¤ËÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Àè¤Û¤É¤Î3Âò¤ÎÃæ¤Ç»ö¼Âº§¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢É×¤¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤È¤·¤ÆÆ±°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤ªÌ¾Á°¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Î¤´²ÈÂ²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤ÊÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¡¢»ö¼Âº§¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤¿¤Ê¤¯º§°ùÆÏ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡Ö»ä¤¬ÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢É×¤ËË¾¤Þ¤Ê¤¤²þÀ«¤ò¤µ¤»¤¿¾å¤Ë¡¢»ä¤Î¸µÉ×¤ÎÀ«¤òÌ¾¾è¤é¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¹ó¤À¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢»ä¤¬¤Þ¤¿À«¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ì¾µÁÊÑ¹¹¤ÎÃÏ¹ö¡½¡½¤³¤Î¤È¤¤Ë¡¢²þÀ«¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
2Ç¯´Ö¤°¤é¤¤¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹ÃÏ¹ö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï³¤³°½ÐÄ¥¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÌ¾µÁ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ò¤â¤Å¤¯¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤â¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤â¡Ä¡Ä¤È°ò¤Å¤ë¼°¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÅÅµ¤¥¬¥¹¿åÆ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ºÆº§»þ¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾©³Ø¶â¤ÎÊÝ¾Ú¿ÍÍó¤ä¸ýºÂ¤ÎË¡ÄêÂåÍý¿Í¡¢¤½¤Î¤Û¤«ÊÝ¸î¼ÔÌ¾¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÁ´ÉôÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Á¤¤¤Á¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä»öÌ³ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö»ä¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»Å»ö¾å¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö°æÅÄ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»È¤¤Ê¬¤±¤Ë¤âº®Íð¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿Í»ö¤«¤é¡ÖÅÅ»Ò½ðÌ¾¤¬»È¤¨¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¶ÈÌ³¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö°æÅÄ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÏÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±¤äÇ¼ÀÇ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¸ÍÀÒÌ¾¤Ç°ìËÜ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤·¤«±¿ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖÉ×ÉØÆ±À«¡×¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¡½¡½¤½¤³¤«¤éÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤òË¾¤à±¿Æ°¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹ñºÝ·ëº§¤·¤¿»Ð¤Ï¡¢Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ·ëº§¤Ç¤¤Æ²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬Ì¾µÁÊÑ¹¹ÃÏ¹ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¡©¤É¤¦¤·¤ÆÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¹ñ²ñ¤ÇË¡Ì³¾Ê¤¬¡ÖÉ×ÉØÆ±»áÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ°Ê³°¤Ë¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅúÊÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤À¤È¤³¤Î¶ìÄË¤òÌ£¤ï¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤¸¤ã¤¢Ë¡Î§¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°¤À¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÊÌÀ«¡¦Æ±À«¤ÎÁªÂò»è¤äÊ£¹çÀ«¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼ÆüËÜ¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¹çÍýÅª¤ÊÀâÌÀ¤ÏÃ¯¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÊ»á¤Ë²þÀ«¤·¤¿¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤ÎÀÄÌî·Äµ×¼ÒÄ¹¤¬ºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²þÀ«¤ÏÃË½÷Ìä¤ï¤º¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤À¤Ã¤¿¤éÅÐµ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»È¤¤Ê¬¤±¤âÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁªÂò»è¤òºî¤ë¤³¤È¡×¼èºà¤ò½ª¤¨¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢²þÀ«¤ÎÈÑ»¨¤Ê¼êÂ³¤¤ä¡¢Ì¾Á°¤ò¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¶ìÄË¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏË¡Î§º§¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¡¢°æÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¼ýÏ¿¤òÂÇ¿Ç¤·¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¡¢¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ï¡ØÁªÂò»è¤òºî¤ë¤³¤È¡Ù¤À¤È²þ¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ï¡ÖÁªÂòÀ©¡×¤À¤«¤é¡¢Æ±À«¤Ç·ëº§¤·¤¿¤¤É×ÉØ¤Ë¤Þ¤ÇÊÌÀ«¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É®¼Ô¤Ï¡Ö¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤¬àÁý¤¨¤ëáÀ©ÅÙ¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À«¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È·ëº§¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢µìÀ«»ÈÍÑ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¡ÖÊÌÀ«¡×¤ÎÁªÂò»è¤ò¿·¤¿¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤â¡¢Æ±À«¤Ç·ëº§¤·¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÄÄ¾ð¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°æÅÄ¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¯¡Ö²þÀ«¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëº¤¤ê¤´¤È¡×¤ä¡¢¡ÖµìÀ«»ÈÍÑ³ÈÂç¤Î¸Â³¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£