¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ï¡Ö¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤â¡Ö¥í¥·¥¢Â¦¤Î»ëÅÀ¤âÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê42¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦54¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ø¤ÎÀÜÂ³¼×ÃÇ¡¢ÊóÆ»¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¸ø¼°È¯É½¤Î¤ß¤ò°úÍÑ¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ë´Ø¤¹¤ëµõµ¶¾ðÊó¤ò¹¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤ÏºÇÄ¹15Ç¯¤Î¶Ø¸Ç·º¡¢¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀïÁè¤ä¿¯¹¶¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤Ä¤«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÃÆ°µ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÈÂè°ì¼¡¾ðÊóÂçÀï¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëº£²ó¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¿ùÂ¼¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÍ¤âÂçÀÚ¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ÖG7¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤¬¤â¤Ã¤È¤â¥í¥·¥¢¤Ë¶á¤¤ÎÙ¹ñ¡¢¤³¤ì¤Ï±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¡¢ÃÕÆâ¤È½¡Ã«Ì¨¤Î¥µ¥Ï¥ê¥ó¤Ê¤ó¤Æ40¥¥í¤°¤é¤¤¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿ÇØ·Ê¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Î»ëÅÀ¡¢²¿¤òÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¡¢²¿¤òÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·»ä¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£