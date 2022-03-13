Ž¢ºÊ¤Ï»ö¸Î»à¤Ç¤¹Ž£ °ÛÎã¤Î¡È°äÂÎ¤Ê¤»¦¿Í¡É¤ËÄ¨Ìò21Ç¯È½·è¡¡É×¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¡É¸À¤¤Ê¬¡É¤ËºÛÈ½½ê¤¬¥Ð¥Ã¥µ¥ê(Á°ÊÔ¡Ë
Ž¢°äÂÎ¤Ê¤»¦¿ÍŽ£»ö·ï¤ËÄ¨Ìò21Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è
Ž¢°äÂÎ¤Ê¤»¦¿ÍŽ£»ö·ï¤Î¾®ÌîÍÛÈï¹ð¡Ê49¡Ë¤Ë¡¢3·î8Æü¡¢Ä¨Ìò21Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Êµá·ºŽ¥Ä¨Ìò25Ç¯¡Ë¡£¸µŽ¥·Ù»¡´±¤Î¾®ÌîÈï¹ð¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·3·î¡¢ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»ÔÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÌµïÃæ¤ÎºÊŽ¥ÍýÆà¤µ¤ó¡ÊÅö»þ32¡Ë¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¡¢°äÂÎ¤ò°ñ¾ë¸©¤Î³¤´ß¤ËËä¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë·üÌ¿¤ÎÁÜº÷¤Ç¤â¡¢ÍýÆà¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸¡»¡¤Ï¡¢¾®ÌîÈï¹ð¤ò»¦¿Í¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£°äÂÎ¤Ï¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤À¡£Ž¢°äÂÎ¤Ê¤»¦¿ÍŽ£¤Ï²áµî¤Ë¤âÎã¤Ï¤¢¤ë¡£ÍºáÈ½·è¤â½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë´õ¤À¡£°äÂÎ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Èï³²¼Ô¤¬»à¤ó¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤â»¦°Õ¤ÏÎ©¾Ú¤Ç¤¤ë¤Î¤«Åù¡¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ê¤é¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÉÆñ¤·¤¤¡É»ö·ï¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÉÍºá¡É¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡£ºÛÈ½¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
ºÛÈ½¤ÎÁèÅÀ¤ÏŽ¢»¦¿ÍŽ£¤«Ž¢»ö¸Î»àŽ£¤«
½é¸øÈ½¤Ç¾®ÌîÈï¹ð¤Ï¡ÖÈÝÇ§¤·¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ï»ö¸Î»à¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï»¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁè¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¾®ÌîÈï¹ð¤Ï¡¢ÍýÆà¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÍýÆà¤µ¤ó¤¬»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢»ö¸Î»à¤Ê¤Î¤«¤¬¡¢ºÛÈ½¤ÎºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
»¦³²¸½¾ì¤È¤µ¤ì¤ë¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Î¤Æà¤µ¤ó¤ÎÂ¿¿ô¤Î·ìº¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÇØ¤â¤¿¤ì¥«¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÎ¢ÌÌ¤Þ¤ÇÀÖ³ì¿§¤ËÊÑ¿§¤¹¤ë¤Û¤É¤Î·ìº¯¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾²¥·¡¼¥È¤ÎÅ´ÈÄÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½50¥»¥ó¥Á¤Ë¤ï¤¿¤êÎ®¤ì½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î·ì¤Îº¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸¡»¡¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡ÖÈï¹ð¿Í¤¬»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¿ÏÊªÍÍ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤è¤êÈï³²¼Ô¤ò»¦³²¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÍýÆà¤µ¤ó¤¬¥«¥Ã¥¿¡¼¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤Á¤À¤·¤ÆÈï¹ð¤Ë¼¨¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤ÆÙæ¤ß¹ç¤Ã¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÀ¡¢¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¤¿Ë¡°å³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡Ö·ìº¯¤ÎÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¿ÏÊª¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶¯¤¤ÎÏ¤Ç¼ó¤ä¶»¤Ê¤É¤ò»ÉÆÍ¡Ê¤·¤È¤Ä¡Ë¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¹çÍýÅª¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÀìÌç²È¤Î¸«²ò¤ÏŽ¢»¦°Õ¤¢¤êŽ£¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Âð¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥Õ Èï¹ð¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï
¾®ÌîÈï¹ð¤Î¼«Âð¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢¼ºí©Åö»þ¤ËÍýÆà¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢ÍýÆà¤µ¤ó¤Î·ì¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¥´¥à¼êÂÞ¤ÈÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ê¥¤¥Õ¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»¦°Õ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¾Úµò¤À¡£
¤³¤ÎÅÀ¡¢¾®ÌîÈï¹ð¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡Ö¥´¥à¼êÂÞ¤Ï¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Ç¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ê¥¤¥Õ¤Î·ìº¯¤Ï°ÊÁ°¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ä¥¥ã¥ó¥×¤ÇºÊ¤¬¼ê¤òÀÚ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÉÕ¤¤¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢È½·è¤Ç¤Ï¡Ö¥´¥à¼êÂÞ¤ä¥Ê¥¤¥Õ¤Ï¿Í¤¬½ÐÊâ¤¯¤È¤¤ËÄÌ¾ï·ÈÂÓ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ê¥¤¥Õ¤¬ÈÈ¹Ô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Èï¹ð¤¬ÍýÆà¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤â¤Î¤È¿äÇ§¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉôŽ¥ÀéÍÕ¸©·ÙÃ´Åö É÷´¬È»Ïº¡Ë