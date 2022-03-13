»Å»ö¤»¤º¡ÄÂàµîµá¤á¤é¤ì¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¸µ¶ÐÌ³Àè¤Î¼ÒÄ¹¤ò»É¤¹¡¡¸üÌÚ½ð¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç£·£³ºÐÂáÊá
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¸üÌÚ½ð¤Ï£±£³Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¸üÌÚ»ÔÆâºß½»¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£·£³¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢£±£²Æü¸á¸å£¸»þ¡Á£¸»þÈ¾¤´¤í¡¢¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê£·£·¡Ë¤Îº¸Â¦Æ¬Éô¤òÌÚÅá¤Ç²¥¤ê¡¢Ê¢Éô¤ò¿ÏÊª¤ÇÆÍ¤»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËËÜ¿Í¤«¤é¡Ö¿Í¤ò»É¤·¤¿¡×¤È£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½ð°÷¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢»É¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¿¤á¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¡£ÃËÀ¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃË¤ÏÃËÀ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë·úÀß²ñ¼Ò¤Î¸µ½¾¶È°÷¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡££³¥«·îÁ°¤«¤éÃË¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âàµî¤òµá¤á¤è¤¦¤ÈÉô²°¤òË¬¤Í¤¿ºÝ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£