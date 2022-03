11人組ボーイズグループ・JO1が12日、都内で行われたグループ初のドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE「未完成」-Go to the TOP-』の公開初日舞台あいさつに登壇した。

【画像】舞台あいさつにポップコーン持参で現れた佐藤景瑚

JO1は、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101JAPAN』で、番組視聴者である”国民プロデューサー”の投票により選ばれた豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨によるグローバルボーイズグループ。

好きなシーンを問われた川尻は「個人的なお気に入りシーンは最後。『飛べるから』が流れる瞬間。鳥が奇跡的に12羽、大きい空を飛んでいる。ラストにピッタリ」とにっこり。「エンディングですけど、今後の僕らを表しているよう。今後が気になる希望を感じられるラストシーンでお気に入りのシーンですね」と話していた。

稲垣哲郎監督は「たまたまです。幕張メッセの上空なんですね。ドローンでカメラマンが撮影している時に、たまたま鳥が入ってきた。たまたま12羽だった」と振り返る。撮影のために離されたのではないそうで「全く仕込んでないです」ときっぱり。「佐藤景瑚くんのインタビューでもあったんですけど『JAM(ファンの総称)も12人目のメンバー』と。そこでピタッと一致した。僕も感動した」と明かしていた。

一方、佐藤は、お気に入りのシーンを問われ「瑠姫くんが飲みものを電子レンジに入れて爆発させたシーン」と話し、メンバー全員から「ないない!」とツッコミが。與那城から「それ、最近の話よ」とぶっちゃけ、白岩は「レンジが完成してなかったらしいよ。俺のせいじゃない」と“未完成”をネタにし、笑わせていた。その後、佐藤は「社長が出たシーンはグッときた」とマジメに応えていた。

2019年、『PRODUCE 101 JAPAN』で選ばれた11人で結成されたグローバルボーイズグループ「JO1」。華々しい道が約束されたはずだったが、デビュー直後から新型コロナの影響を受け、さまざまな活動制限を余儀なくされる。しかし、そんな中でもインターネットを通じてつながっていくボーイズグループ像は、現代的で、“2020年”を象徴するかのような、新たな存在感で輝きを放っていた。世界の頂点を目指すJO1のデビュー初期から2021年の念願の初有観客ライブまでの様子を映し出す。未完成の11人、そしてJAM(ファンネーム)と共につむがれる“今まで”と“これから”。本作は、本当の始まりの物語となる。