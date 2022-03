【モデルプレス=2022/03/12】グローバルボーイズグループ・JO1(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)が12日、都内にて行われた初のドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE 『未完成』-Go to the TOP-」(公開中)の公開記念舞台挨拶&全国上映劇場中継上映会に出席。佐藤がポップコーンを持って登壇した。

【写真】JO1佐藤景瑚、ポップコーン持って舞台挨拶登壇

◆「JO1 THE MOVIE 『未完成』-Go to the TOP-」公開記念舞台挨拶

同作は、オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」から生まれた11人組グローバルボーイズグループ「JO1(ジェイオーワン)」のデビューからの約2年間を追ったドキュメンタリー。グローバルグループとして世界の頂点を目指す彼らの、デビュー初期から2021年11月に行われた念願の初の有観客ライブまでの様子に密着。「未完成」の11人と、彼らが「JAM」(JO1ファンの総称)とともに紡ぐ、今までとこれからを映し出していく。

この日は上映後にJO1メンバー、稲垣哲朗監督が登壇し、映画撮影時の思い出、制作秘話などを披露。日本全国101館の上映劇場、4万人と中継を結び、ライブビューイングも実施。最後のフォトセッションの時間には観客もスマートフォンで撮影OKの時間が設けられた。

◆佐藤景瑚、ポップコーン持って舞台挨拶登壇

佐藤はまさかのポップコーンを持って何食わぬ顔で登場。「映画館大好きなんで」と挨拶し、河野から「見たこと無い、ポップコーン持ってくる人!」とツッコミが。その後一人ひとり挨拶するときも「皆で映画館に観に行きましょう!」と元気に呼びかけ、名乗るのを忘れ、メンバーから促され「佐藤景瑚でした」と自己紹介するなど、マイペースな行動で和ませた。

木全も「楽屋にポップコーンが沢山あって嬉しい木全翔也です」と可愛らしく自己紹介。川西は「Go To The Good!」とグループのキメ台詞「Go To The TOP!」をアレンジ。川尻は「好きな言葉は『未完成』、苦手な言葉は『花粉症』」と映画タイトルと時勢に絡めて笑いを誘うなど個性が炸裂していた。

11日より公開され、周りからの反響を聞かれると、白岩は「スタッフに聞いた話によると『感動した』とか「懐かしい』とか聞いて、『あのときはこういう思いだったな』とかありますし、今日も監督と裏で話していて色々思い出トークで盛り上がったんですけどこうやって映画ができることが嬉しいですし、感動してくれたっていうのは嬉しいです」と感慨深い様子でコメント。

金城はJAMがJO1をよく知らない人を誘って鑑賞し、知らなかった人が「JO1ってこういうストーリーがあったんだ」と楽しんだという話を聞いたと明かし、「やっぱり愛されているなあと思いました」と嬉しそうに語った。(modelpress編集部)

