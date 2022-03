¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡§¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡¢¡ØStar Trek: Strange New Worlds¡Ù¤Î½é±ÇÁü¤¬ÅþÃå¡ª

米Paramount+製作による『スター・トレック:ディスカバリー』の新スピンオフドラマ『Star Trek: Strange New Worlds(原題)』の初映像が到着した。米TV Lineが伝えている。

新スピンオフのタイムラインは、U.S.S.エンタープライズ号にジェームズ・T・カーク艦長が乗艦する10年ほど前。『ディスカバリー』に登場したクリストファー・パイク艦長とスポック、ナンバーワンの3人が中心となり、アンソン・マウント(『SAFE/セイフ』)とイーサン・ペック(『ゴシップガール』)、レベッカ・ローミン(『アグリー・ベティ』)が続投する。

We are not alone in the universe. March 9, 2022

その初お披露目となった映像では、雪に覆われた銀世界で髭を生やしたパイクが馬に乗って疾走するシーンに、コミュニケーターに受け取った「クリス...。戻って来てほしい、キャプテン」とのメッセージが被せられ、頭上から宇宙船が急下降。

次々に別の惑星らしき場所が映し出され、「どれだけ空に星があっても、どれだけ銀河が渦巻いても、宇宙は人知を超えている。数学的な確率も関係なく、人々が何度言おうとも、私たちはこの世界に独りではない。惑星からの初めての訪問は、いつも子ども向けの物語とSFフィクションの領域だった。そうでない日が来るまでは」という、ナンバーワンのナレーションが乗せられている。そして、さっぱりと髭を剃り落としたパイク艦長が宇宙艦隊ユニフォームを身に着け、宇宙を見上げながら薄っすらと笑みを浮かべるシーンで終わっている。

主役3人の他に、ジェス・ブッシュ(『スキャンダラスな彼女たち 〜嘘と秘密とセレブリティ〜』)、バブス・オルサンモクン(『DUNE/デューン 砂の惑星』)、クリスティーナ・チョン(『24:リブ・アナザー・デイ』)、メリッサ・ナヴィア(『ビリオンズ』)、セリア・ローズ・グッドリング(『Breakwater(原題)』)らが出演。

パイク船長とスポック、ナンバーワンの新たなアドベンチャーが描かれる『Star Trek: Strange New Worlds』は、Paramount+にて5月5日(木)より配信開始。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『スター・トレック:ディスカバリー』TM & (c) 2019 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks are trademarks of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.