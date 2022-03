『THE FLASH／フラッシュ』シーズン8最終話がシリーズのフィナーレに...!? 2つの筋書きを用意

米CWで現在シーズン8が放送中のDCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』。新シーズンへの更新が待たれるなか、番組のショーランナーが打ち切りと更新のどちらに転がっても問題ないよう、2つの筋書きを用意していることを明かした。

今年1月、フラッシュ/バリー・アレン役で主演するグラント・ガスティンが、シーズン9への出演に向けて契約交渉中であると報じられていた。一方では、同月にCWが知的財産権を所有する番組の半数以上を売却する計画を検討しており、同局は通常よりも番組の更新数を抑える可能性があると伝えられていた。

ショーランナーのエリック・ウォレスが番組の未来について、シーズン8で幕を下ろすことを想定しているかのように脚本を進めていると米Entertainment Weeklyに語っている。

「私たちが話している今も、シーズン最終話の脚本を執筆しています。そして、シーズン8の終わりまでに、すべてが解決されることを報告できて嬉しく思っています。なので、新鮮かつクリーンなスタートを切ることができますし、上手くいけばシーズン9を製作する特権を持つことができます」

そして、ウォレスはシリーズがどのようなラストを迎えるか数年前から知っており、番組が打ち切りと更新のどちらに転がっても問題ないよう、2つの筋書きを用意することも明かしている。

「ここ数年、どんな結末になるか知っていました。シーズン6、7、8で準備していた3年間にわたるマスタープランが終わりに近づいています。ですが、実際のエンディングについては先のことがわからないので、2つの結末を執筆しなければなりません。私は自分が何を望んでいるのかをわかっています。シーズン9が製作できることを心から期待していますが、どちらの方向へ進むかに応じて、全キャラクターのストーリーラインを確実に締めくくる必要があります。次のシーズンを想定して、ティーザーなどを撮影しなければならないため挑戦になりますが、そういった仕事は脚本家として大好きです。2つの結末を用意することで、さらに面白くも大変にもなりますが、それだけの価値があると思っています」

果たして、『THE FLASH/フラッシュ』がシーズン9へ更新となるのか新情報を待ちたい。シーズン8はCWにて毎週水曜に放送中。(海外ドラマNAVI)

『THE FLASH/フラッシュ』(c)2020 Warner Bros. Entertainment Inc. FLASH TM and all pre-existing characters and elements TM and (c)DC Comics.