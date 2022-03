【モデルプレス=2022/03/11】グローバルボーイズグループ・JO1のデビューからの約2年間を振り返るドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」が本日11日より公開し、10人で掲載されていた『未完成』ポスタービジュアルも11人となり、ついに『完成』ポスターが解禁された。

【写真】JO1白岩瑠姫、おしゃべりに付き合ってくれるメンバーは?豆原一成との関係性の変化語る

◆映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」

2019年、PRODUCE 101 JAPANで選ばれた11人で結成されたグローバルボーイズグループ・JO1。華々しい道が約束されたはずの彼らだったが、2020年3月4日のデビュー直後から、新型コロナの影響を受け、様々な活動制限を余儀なくされる。しかし、そんな中でもインターネットを通じてつながっていくボーイズグループ像は、現代的で、2020年を象徴するかのような、新たな存在感で輝きを放っていた。日々のボーカルやダンスのレッスン、プロモーション活動、番組収録…激動のスケジュールの中、11人でJO1を育んでいく。

そんな世界の頂点を目指す彼らの、デビュー初期から2021年の念願の初・有観客ライブまでの様子を余すことなく映し出す。未完成の11人、そしてJAMと共に紡がれる、“今まで”と“これから”。これは彼らの、本当の始まりの物語。

◆JO1、“未完成“ポスターがついに“完成”

これまでのポスタービジュアルには、11月に行われたJO1初の有観客ライブ「OPEN THE DOOR」のステージに立つ写真が使用され、念願の初の有観客ライブは、決してゴールではなく、これは彼らの本当の始まりであるということを示すような、世界の頂点を目指す彼らの「今」をまさに切り取ったビジュアルに仕上がっていた。

この度、映画公開を機に解禁となった“完成”ポスターは、昨年10月より活動を休止し、11月のライブにも参加が叶わなかった金城碧海も加わり、メンバー11人全員が揃った新ビジュアルとなっている。金城は2月14日に活動を再開し、“未完成”なJO1が“完成”に近づくためには、やはり必要不可欠な存在。先日デビュー2周年を迎え、3年目に突入した彼ら11人への期待がさらに高まるビジュアルとなっている。(modelpress編集部)

