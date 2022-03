『スースク』スピンオフ『ピースメイカー』の予告が解禁！日本語吹替版キャストも明らかに

DC映画『ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結』に登場するピースメイカーの活躍を描くスピンオフドラマ『ピースメイカー』。4月15日(金)の日本上陸に先駆け、新たな予告編動画が解禁となった。

昨年公開された映画『ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結』のスピンオフとなる『ピースメイカー』。主人公のピースメイカーことクリストファー・スミスは、筋骨隆々な射撃の名手。アメリカへの強すぎる愛国心ゆえに「治安維持のための殺人」を繰り返す非道徳的な思想を持つ"過激派ヒーロー"。アメリカ本国では、HBO maxで配信が始まるや否や大きな反響を呼び、すでにシーズン2への更新が決定している。

今回新たに公開された予告映像がこちら!



<あらすじ>

「スターフィッシュ計画」の任務で死亡したかと思われたピースメイカーだが、奇跡的に一命を取り留めていた。任務の失敗を受け、自分の行いは正しかったのか自問自答を繰り返す中、アマンダ・ウォラーの命令により新任務「バタフライ計画」に駆り出される。

彼女の部下のエミリア、エコノモス、新人エージェントのアデバヨらとともに、人間の脳に寄生する蝶型の地球外生命体「バタフライ」を調査するうち、や「真の平和」について向き合うことになり――。

本作の舞台は、映画『ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結』のその後。映画では観られなかった彼の生い立ちや家族、正義と悪の間での葛藤などが描かれる。本作でも、映画版に引き続きジェームズ・ガンが製作総指揮・脚本を担当。主人公ピースメイカーは、ジョン・シナが続投する。

そのほか、映画に引き続き、ジョン・エコノモス役のスティーヴ・エイジー(『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』)、エミリア・ハーコート役のジェニファー・ホランド(『ブライトバーン/恐怖の拡散者』)、ビジランテ/エイドリアン・チェイス役のフレディ・ストローマ(『ハリー・ポッター』シリーズ)が出演。

また、クレムゾン・マーン役のチュクーディ・イウジ(『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』)も登場する。

日本語吹替版には、大塚明夫(ピースメイカー役)、水樹奈々(エミリア・ハーコート役)、遠藤純一(ジョン・エコノモス役)が続投するほか、斉藤貴美子(レオタ・アデバヨ役)、上田燿司(クレムゾン・マーン役)、前野智昭(ビジランテ/エイドリアン・チェイス役)といった豪華声優陣が決定している。

『ピースメイカー』(全8話)は、4月15日(金)よりU-NEXTにて見放題で独占配信。以降、毎週1話ずつ配信。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ピースメイカー』Peacemaker and all related characters and elements © & ™ DC and Warner Bros. Entertainment Inc.