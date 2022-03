『ヒットマンズ・ワイフズ・ボディガード』にスーパーヒーロー＆ヴィラン集結!?豪華キャストに注目

『デッドプール』『フリー・ガイ』のライアン・レイノルズ演じる超一流のボディガードと、『アベンジャーズ』シリーズのサミュエル・L・ジャクソンが扮する最強の殺し屋がタッグを組み、とてつもなくヤバい化学反応を起こすコメディアクション映画『ヒットマンズ・ワイフズ・ボディガード』。本作の豪華キャストを一挙ご紹介。

『ヒットマンズ・ワイフズ・ボディガード』は、2017年に公開された『ヒットマンズ・ボディガード』の第2弾。監督は、『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』のパトリック・ヒューズ。

超一流ボディガードのマイケル・ブライス(ライアン・レイノルズ)は、殺し屋のダリウス(サミュエル・L・ジャクソン)と、かつてとあるミッションでコンビを組んでいた。時は経ち、休暇中のマイケルの元に、ダリウスの妻ソニアが現れ、マフィアに捕まった夫の救出のためにマイケルを拉致する。ダリウスの救出には成功するが、なぜか謎のサイバーテロから世界を救うはめになってしまう彼ら。新婚旅行気分のダリウスとソニアに対して、心も体もボロボロのマイケル。果たして、3人は世界を救うことができるのか―。

第2弾では、ダリウスの妻で詐欺師のソニアも加わって大騒動を巻き起こす。ソニアを演じるのは、昨年『エターナルズ』でリーダーのエイジャックを演じ、MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)の仲間入りを果たしたサルマ・ハエック。レディー・ガガ主演の『ハウス・オブ・グッチ』にも出演するなど大作への出演が続いている彼女だが、人気コメディドラマ『アグリー・ベティ』の製作総指揮を務めるなど裏方としても活躍している。

同じくMCUでブロック・ラムロウを演じているフランク・グリロも、インターポール捜査官のボビー役で本作に出演。キャリア初期は『プリズン・ブレイク』などに出演していた彼だが、近年は『コンティニュー』など映画の主演が続いている。今後は本作の監督パトリック・ヒューズがメガホンを執る『ザ・レイド』ハリウッドリメイク版でも主演を務める事が発表されており、更なる飛躍が期待できる。

また、マイケルが尊敬するボディガードにして彼と敵対することになるマグヌッソン役を、Netflix『アンブレラ・アカデミー』の1号ルーサー役でお馴染みのトム・ホッパーが扮する。

さらに、アカデミー俳優のモーガン・フリーマン(『ダークナイト』)がマイケルの父で伝説のボディガード、ブライス・シニア役で出演。また、ギリシャの大富豪アリストテレス役を『レジェンド・オブ・ゾロ』『ジーニアス:ピカソ』などのアントニオ・バンデラスが演じ、ヴィランとして存在感を放っている。彼はトム・ホランド主演の『アンチャーテッド』でも大富豪のヴィランを演じており、スーパーヒーロー俳優と対決する役が定着!?

パトリック・ヒューズ監督は本作のキャスティングについて、「やや小さめな役に魅力的なキャストを起用することができれば、観客の満足度はより大きなものにできると思ったんだ」と語っている。

映画『ヒットマンズ・ワイフズ・ボディガード』は、4月8日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー。(海外ドラマNAVI)

『ヒットマンズ・ワイフズ・ボディガード』© 2020 Hitman Two Productions, Inc. All Rights Reserved.