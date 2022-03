魔法ワールドシリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(4月8日公開)より、2種類のTVスポット映像<魔法動物編><最高の魔法編>が解禁となった。

【動画】15秒のTVスポット<魔法動物編><最高の魔法編>

本作では、主人公のシャイでおっちょこちょいな魔法動物学者ニュート(エディ・レッドメイン)と本作のキーパーソンとなる“史上最も偉大な魔法使い”ダンブルドア先生(ジュード・ロウ)が寄せ集めのデコボコチームを結成。魔法使いがマグル(非魔法族)を支配する世界をつくろうと画策する史上最悪の“黒い魔法使い”グリンデルバルド(マッツ・ミケルセン)を止めるために立ち上がる。

魔法使いだけでなく、陽気なマグルのジェイコブ(ダン・フォグラー)も加わり、まさに種族を超えたニュートたちデコボコチームだが、忘れてはならないのが、ユニークな魔法動物たち。今回解禁となった<魔法動物編>のスポット映像には、ニュートの相棒で小枝のような姿をしたボウトラックルのピケット、キラキラしたものが大好きなニフラーのテディといった、おなじみの魔法動物たちだけでなく、新たに登場した魔法動物の姿も!

これまでもニュートが魔法動物に近づくために動きを真似するシーンがあったが、本作では彼の兄・テセウス(カラム・ターナー)も参加。小さなカニのような姿をした”マンティコア”からの攻撃を避けるために彼らの動きを真似してやり過ごすシーンが切り取られているほか、風船のように膨らむ鳥のような”ワイバーン”や、ニュートとテセウスに迫り来る巨大な魔法動物の姿も見ることができる。

一方、<最高の魔法編>では、ホグワーツ城や、魔法ワールドの人気スポーツ・クィディッチに使われる金のスニッチなど、「ハリー・ポッター」シリーズでもおなじみの場所やアイテムが登場。見るだけでわくわくする魔法の数々に引き込まれ、魔法ワールドの新たな冒険への期待が膨らむ映像になっている。

本作は2D字幕、2D吹替のほか、IMAX字幕、Dolby Cinema字幕、ドルビーアトモス字幕、DTS:X字幕、4DX吹替、MX4D吹替、ScreenX、D-Boxの全10タイプのフォーマットで上映されることが決定した。

