リーカーのMajin Bu氏(@MajinBuOfficial)がTwitterに、グリーンのiPhone13と、アルパイングリーンのiPhone13 Proの開封動画を投稿しました。

Majin Bu氏(@MajinBuOfficial)が投稿したグリーンのiPhone13と、アルパイングリーンのiPhone13 Proの開封動画に映る両製品は光の当たり具合で、公式画像とは若干色合いが異なります。



これが実機であれば、購入する前に実際の色味を確かめる上での参考になります。



— Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 10, 2022