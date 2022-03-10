24ºÐ¥«¥Ê¥À¿Í¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°¹ñ¿ÍÉôÂâ¤Ø¡ÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥«¥Ê¥À·³¤ÎÊâÊ¼¤À¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡ÊHunter Francis¡Ë¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎË¤·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î½»ÂðÃÏ¤ò¸«¤ÆÀï¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢²¤½£¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ö¥é¥ó¥º¥¦¥£¥Ã¥¯¡ÊNew Brunswick¡Ë½£¤ÎÀè½»Ì±µï½»¶è¥¤¡¼¥ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊEel Ground First Nation¡Ë½Ð¿È¤Ç¡¢ÈÈºá³Ø¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·èÃÇ¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈAFP¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÂ¾¹ñ¤ËÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢21À¤µª¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¡¢ÆÃ¤ËÊì¿Æ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹Ô¤¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¿Ê¤ó¤ÇÀï¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤ÆÀµµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤µ¤ó¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡ÊVolodymyr Zelensky¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Î»Ö´ê¼Ô¤«¤éÀ®¤ë¡Ö¹ñºÝÉôÂâ¡×¤òÊÔÀ®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥È¥í¡¦¥¯¥ì¥Ð¡ÊDmytro Kuleba¡Ë³°Áê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤Ë³Æ¹ñ¤«¤éÌó2Ëü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¥«¥Ê¥À¤¬¹¶·â¤µ¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£½õ¤±¤¬Íß¤·¤¤¤È¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é»×¤¦¡×¤È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ËËÉÃÆ¥Á¥ç¥Ã¥¡¢ËÉ²»ÍÑ¥Þ¥Õ¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¸Î¶¿¤«¤é6000¥¥í¶á¤¯Î¥¤ì¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤ËÈô¤ó¤À¡£
¡ÖºâÉÛ¤Ë¤ÏÁÄÊì¤Î°ä³¥¤¬¾¯¤·Æþ¤Ã¤¿¾®ÉÓ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â²¤½£¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×
¡¡¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ç¤Ï¡¢¸ò´¹Î±³Ø¤Ç¥«¥Ê¥À¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÓ¾Ï¤ÈÉð´ï¤¬¶¡Í¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àµ¼°¤ÊÀïÆ®·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢·±Îý¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤»¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍµÁÍ¦Ê¼¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬ÉÝ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÀïÁè¤À¡£·â¤¿¤ì¤¿¤é¤½¤Î»þ¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤Ë¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢µ»Ç½¤¬¤¢¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡ÊFacebook¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÀï¶·¤ò¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¾Â¦½ô¹ñ¤ÎÊ¼»Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¡¢Êá¤é¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥í¥·¥¢Ê¼¤ËÅÜ¤ê¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤â¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÃ¯¤â¤³¤ÎÀïÁè¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â²¿¤«¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¤¡×
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¹âÎð¼Ô¤È¾ã³²¼Ô¡¢¿ôÉ´Ëü¿Í¤¬ÈòÆñ¤Ç¤¤º ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
¡¦Ê©³°¹ñ¿ÍÉôÂâ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÊ¼¤ÎÊì¹ñÊýÌÌ¤Ø¤ÎÅÏ¹ÒÁË»ß
¡¦¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°¹ñ¿ÍÉôÂâ¤Ø¤Î¹ñÌ±»²²Ã¤òÍÆÇ§