ロバート・ゼメキスが監督を務める映画『ピノキオ』が、ディズニー公式動画配信サービスDisney+(ディズニープラス)にて9月より日米同時配信されることが明らかになった。

本作は、『白雪姫』(1937)に続くディズニー・アニメーション長編作品の第2作にあたる『ピノキオ』(1940)の実写映画化。人間になることを夢見る操り人形・ピノキオの冒険が描かれ、ディズニー映画のオープニングでも使用されている「星に願いを(When You Wish Upon a Star)」などの名曲とともに記憶されている。

監督は、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズや『フォレスト・ガンプ/一期一会』で知られるロバート・ゼメキス。ピノキオを作ったおじいさん・ゼペット役を『フィラデルフィア』『フォレスト・ガンプ/一期一会』で2度のアカデミー賞主演男優賞に輝くトム・ハンクスが務める。声優として、流れ者のコオロギのジミニー・クリケット役を『インセプション』などで知られるジョセフ・ゴードン=レヴィット、ピノキオ役をドラマ「ザ・ホーンティング・オブ・ブライマナー」などのベンジャミン・エバン・アインワースが担当する。

あわせて、可愛らしいピノキオと、彼を優しい眼差しで見つめるゼペットの姿を捉えた幻想的な場面カットも公開された。(編集部・大内啓輔)