ディズニー映画のオープニング、シンデレラ城の映像で使用されている、ディズニーを象徴する代表的な名曲「星に願いを(When You Wish Upon a Star)」を生んだ名作アニメーション『ピノキオ』を実写映画化した『ピノキオ』が9月にディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」独占で日米同時配信されることが決定。ピノキオと、彼を優しい眼差しで見つめるゼペットの幻想的で愛情たっぷりの場面写真が解禁された。

【動画】今年は『フォレスト・ガンプ/一期一会』4Kニューマスター版の公開も

『シンデレラ』(2015年)では「夢はひそかに」、『美女と野獣』(17年)では「美女と野獣」、『ライオン・キング』(19年)では「サークル・オブ・ライフ」、そして『アラジン』(19年)では「ホール・ニュー・ワールド」――、数々のディズニー・アニメーションの傑作を圧巻の映像美と名曲で実写映画化させてきたディズニー。

次なる実写映画化プロジェクトは、1940年公開の『ピノキオ』。『白雪姫』(1937年)に続き、ディズニー・アニメーション長編作品の2作目という歴史ある作品だ。

実写化を手掛けるのは「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズや、『フォレスト・ガンプ/一期一会』(1994年)で「第67回アカデミー賞」にて作品賞・監督賞を受賞したロバート・ゼメキス監督。ピノキオを作ったおじいさん、ゼペット役は『フィラデルフィア』(93年)、『フォレスト・ガンプ/一期一会』で2度のアカデミー賞主演男優賞に輝く名優トム・ハンクス。

流れ者のコオロギ ジミニー・クリケットの声優として、『インセプション』(2010年)などで知られるジョセフ・ゴードン=レヴィット。ピノキオの声優はベンジャミン・エバン・アインワース(『ザ・ホーンティング・オブ・ブライマナー』)が務める。