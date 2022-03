ディスプレイ業界の内情に詳しい、DSCCの最高経営責任者(CEO)ロス・ヤング氏が「Appleは今も27インチのミニLEDディスプレイを開発中だ」とTwitterに投稿しました。

Appleは先日のイベントにおいて、27インチのStudio Displayを発表しました。同ディスプレイはミニLEDバックライトを搭載するとの噂がありましたが、実現しませんでした。



これについてロス・ヤング氏は、次のようにツイートしています。



「Appleは6月に、27インチのミニLEDディスプレイを発表すると今も期待している。もしかしたらStudio Display Proという名称になるかも知れない。このことはサプライチェーンの複数の企業に確認済みだ」



Still expecting a 27” MiniLED display from Apple in June. Guess it might be a Studio Display Pro…Have confirmed it with multiple companies in their supply chain…

— Ross Young (@DSCCRoss) March 10, 2022