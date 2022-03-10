Õú¼â±Ù»á¤¬ÅöÁª¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ö¹ñÌ±¤Î°Õ¤Ë½¾¤¦¡×¡¡ÆüËÜ¤È¤Ï¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¡×
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñÂçÅýÎÎÁª¤ÇÅöÁª¤·¤¿ÊÝ¼é·ÏºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥®¥ç¥ë¡ËÁ°¸¡»öÁíÄ¹¤Ï£±£°Æü¡¢¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤ÎÂç¹ÖÆ²¤ÇÅöÁª¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤¨¤Ë¹ñÌ±¤ò¿®¤¸¡¢¹ñÌ±¤Î°Õ¤Ë½¾¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Í³Ì±¼ç¼çµÁ¤ò¶¼¤«¤¹ÀªÎÏ¤ÈÍýÇ°¤òÁ´¤Æ±ó¤¶¤±¡¢¹ñÌ±¤Î¾ï¼±¤Ë´ðÈ×¤òÃÖ¤¤¤Æ¹ñÀ¯¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Õú»á¤Ï¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Î¸øÀµ¤È¾ï¼±¤òÀµ¤»¤È¤¤¤¦²þ³×¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Åý¹ç¤ÎÀ¯¼£¤ò¤»¤è¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤ÎÀÚ¤Ê¤ëÁÊ¤¨¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê´õË¾¤Î¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤È¤¤¤¦½Ô¸·¡Ê¤·¤å¤ó¤²¤ó¡Ë¤ÊÌ¿Îá¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹ñÌ±¤À¤±¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¿Ê¤à¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡¡
¡¡·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¼çÆ³¤Ç¤Ê¤¯¿ÍÃæ¿´¤Î·ÐºÑ¤ËÅ¾´¹¤·¡¢¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤ÆÃæ´ÖÁØ¤ò¸ü¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ï¡¢À®Ä¹¤ÈÊ¡»ã¤¬¸øÀµ¤Ë¹¥½Û´Ä¤·¤Æ¤³¤½²ÄÇ½¤À¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¶¼¤«¤¹ÉÔÀµÉåÇÔ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¸·¤·¤¯½èÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¡¢Ë¡¼£¤Î¸¶Â§¤ò¼é¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯À¯ºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÌ¤Î°ãË¡¤ÇÉÔ¹çÍý¤Ê¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸¶Â§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÂÐ½è¤¹¤ë¤¬¡¢ÆîËÌÂÐÏÃ¤ÎÈâ¤Ï¾ï¤Ë³«¤¤¤Æ¤ª¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÂÐÃæ³°¸ò¤Ç¤Ï¡ÖÁê¸ßÂº½Å¤Î´ÚÃæ´Ø·¸¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þÅª¤Ê´ÚÆü´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Ö´ÚÆüÎ¾¹ñ¶¦ÄÌ¤ÎÍø±×¤È¡¢´ÚÆü¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦ÀÄÇ¯¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢´ÚÆü´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µÄ²ñ¤È¤Ï°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ê¡¢ÌîÅÞ¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ¯¼£¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£¡¡Õú»á¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë²á¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¤³¤ì¤òÌÀ¤«¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¾ï¤Ë¹ñÌ±¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Ä¡×¡Ö¹ñÌ±¤ò¤À¤Þ¤µ¤Ê¤¤ÀµÄ¾¤ÊÀ¯ÉÜ¡¢¹ñÌ±¤ÎÁ°¤ËÀµÄ¾¤ÊÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤¿¡£