STAR WARS¿·ºî¡Ø¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¡Ù¡¢Í½¹ð²ò¶Ø¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î²»³Ú¤âµ¢´Ô
¡¡¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¤È¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¡¢5·î25Æü¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÆüÊÆÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¡Ù¤è¤ê¡¢Í½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¡£ºÇÎÉ¤ÎÍ§¤Ç¤¢¤ê¥¸¥§¥À¥¤¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¥ó¤¬¼Ù°¤Ê¥·¥¹¤Î°Å¹õ¶ª¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤ËÂÄ¤Á¡¢¥¸¥§¥À¥¤¤¬ÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡Ø¥·¥¹¤ÎÉü½²¡Ù¤Ç¤Î·àÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤«¤é10Ç¯¸å¤òÉÁ¤¯À¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î²»³Ú¤âµ¢´Ô¡¡¡Ø¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÀâÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢»Ë¾åºÇ¤âÍÌ¾¤Ê°Ìò¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¡£¤½¤·¤Æ¥¸¥§¥À¥¤¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ë¡¼¥«¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªºî¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É 3¡¿¥·¥¹¤ÎÉü½²¡Ù¡Ê2005¡Ë¤Ç¤ß¤»¤¿¡ÈÎò»ËÅªÂÐ·è¤È·èÃå¡É¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥Ü¥é¡¦¥Á¥ç¥¦¡£
¡¡ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤ëÍ½¹ðÊÔ¤¬Á´À¤³¦¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢ÍÄ¤¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Î»Ñ¤ä¥ë¡¼¥¯¤ò¸«¼é¤ë¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤«¤é¤Î°úÂà¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿²»³Ú²È¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬ºÆ¤Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢±ÇÁü¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤«¤é¤â¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÎÉ¤ÎÍ§¤Ç¤¢¤ê¥¸¥§¥À¥¤¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬¼Ù°¤Ê¥·¥¹¶ª¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤ËÂÄ¤Á¡¢¥¸¥§¥À¥¤¤¬ÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡Ö¥·¥¹¤ÎÉü½²¡×¤Ç¤Î·àÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤«¤é10Ç¯¸å¡£Æ±ºî¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ë¡¼¥¯¤ò¥¿¥È¥¥¥¤¡¼¥ó¤Ë½»¤à¥é¡¼¥ºÉ×ÉØ¤ËÂ÷¤·¤¿¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½¹ðÊÔ¤Ë¤Ï²¿¤«¤òÁà½Ä¤¹¤ë¿¿»÷¤ò¤·¤ÆÍ·¤Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤ÍÄ¤¥ë¡¼¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¤Ï¿È¤ò±£¤·¤Ä¤Ä¥ë¡¼¥¯¤ÎÀ®Ä¹¤ò±¢¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤Ë»Å¤¨¥¸¥§¥À¥¤¤Î»ÄÅÞ¤¿¤Á¤ÎËõ»¦¤òÌÜÏÀ¤à¿ÒÌä´±¡£ÆÃÄ§Åª¤ÊÀÖ¤¤¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¤ò¼«ºß¤ËÁà¤êÀï¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â³À´Ö¸«¤¨¡¢¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¤éÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¥¸¥§¥À¥¤¤Î»ÄÅÞ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¸¥§¥À¥¤¤¬¥·¥¹¤ËÇÔ¤ì¡¢¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼Î¨¤¤¤ëÄë¹ñ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ëÀäË¾¤Î»þÂå¤ÎÃæ¡¢¥¸¥§¥À¥¤¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤Î¡È´õË¾¡É¨¡¨¡¡£¤½¤·¤Æ¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç°Å¹õ¶ª¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¢¤Î¡È¸ÆµÛ²»¡É¤¬¡½¡½¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É 1¡¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥á¥Ê¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡¿¥¯¥í¡¼¥ó¤Î¹¶·â¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É 3¡¿¥·¥¹¤ÎÉü½²¡Ù¤Ç¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¤ò±é¤¸¤¿¥æ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¡¢¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡×¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3¡×¤Ç¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¡Ê¥¢¥Ê¥¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ë¤ò±é¤¸¤¿¥Ø¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¤«¤é¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ëÅÁÀâÅª¤Ê²»³Ú¤òÀ¸¤ó¤À¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤â¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ëµ¢´Ô¡£Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î²»³Ú¤¬ÁÉ¤ê¡¢ËÜºî¤ò¤µ¤é¤Ë¡È´°àú¤Ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¡Ù¤Ï¡¢5·î25Æü16»þ¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÆüÊÆÆ±»þÇÛ¿®¡£