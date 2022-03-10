¡Ø¥¢¥¤¡¦¥¢¥à¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÙÂ³ÊÔ¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤ÏÅö½é¾è¤êµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡´ë²è¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëSF±Ç²è¡Ø¥¢¥¤¡¦¥¢¥à¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ù¡Ê2007¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ç±é¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬ Entertainment Tonight ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Þ¥·¥¹¥ó¤Î·æºî¾®Àâ¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¡Ø¥¢¥¤¡¦¥¢¥à¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢¿ÍÎà¤¬ÀäÌÇ¤·¤¿ÃÏµå¤Ç¤¿¤À°ì¿ÍÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿²Ê³Ø¼Ô¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Í¥Ó¥ë¡Ê¥¦¥£¥ë¡Ë¤¬¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤òÂ³¤±¤ëSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£Â³ÊÔ¤Ï¥¦¥£¥ë¤âÂ³Åê¤·¡¢Á°ºî¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¢¥¥ô¥¡¡¦¥´¡¼¥ë¥º¥Þ¥ó¤¬µÓËÜ¤ò¼¹É®¤¹¤ë¡£
¡¡Â³ÊÔ¤Î´ë²è¤Ï2012Ç¯¤Ë¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¥¦¥£¥ë¤Ï BBC News ¤Ë¡Ö²¶¤Î½Ð±é¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âµÓËÜ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤é¡¢½Ð±é¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¡×¤È¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2022Ç¯¤ËÂ³ÊÔ¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤â¡¢Åö½é¤Ï¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¡ÊÂ³ÊÔ¤«¤é¡Ë¿È¤ò°ú¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È Entertainment Tonight ¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¦¥£¥ë¤¬½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤Ã¤¿¡£Â³ÊÔ¤Ç½Ð±é¡¦À½ºî¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦B¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤â´ØÍ¿¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊ¹¤¤¤¿¥¦¥£¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¾Ü¤·¤¯¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¡£Èà¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ë¤â¹Í°Æ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Â³ÊÔ¤ÎÆâÍÆ¤ä¥Í¥Ó¥ëÇî»Î¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÉÍ½ÁÛ¹çÀï¤¬ÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç´ÆÆÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â³ÊÔ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·Àè¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë