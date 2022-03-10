¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ø°½÷¡Ê¤ï¤ë¡Ë¡Ù½Ð±é·èÄê¡¡¸¶ºî¿Íµ¤¥¥ã¥é¡¢À¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦»³À¥¤¯¤óÌò
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë4·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø°½÷¡Ê¤ï¤ë¡Ë¡ÁÆ¯¤¯¤Î¤¬¥«¥Ã¥³°¤¤¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬¸À¤Ã¤¿¡©¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ËãÍýÎë¡Êº£ÅÄ¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë²ñ¼Ò¤ÎÀ¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡È»³À¥¤¯¤ó¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø°½÷¡Ê¤ï¤ë¡Ë¡ÁÆ¯¤¯¤Î¤¬¥«¥Ã¥³°¤¤¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬¸À¤Ã¤¿¡©¡Á¡Ù»³À¥¤¯¤óÌò¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ
¡¡¿¼¸«¤¸¤å¤ó¤Ë¤è¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¯½÷Ì¡²è¡Ø°½÷¡Ê¤ï¤ë¡Ë¡Ù¤ò30Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ¤Ó¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¤ª»Å»ö¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¥é¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¼ç±é¤Îº£ÅÄ¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¡¦ÅÄÃæËãÍýÎëÌò¤ò±é¤¸¡¢ÆæÂ¿¤ÀèÇÚ¼Ò°÷¡¦Êö´ßÀãÌò¤Ç¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢½ÐÀ¤³¹Æ»¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤ÎÆþ¼Ò9Ç¯ÌÜ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¼Ò°÷¡¦¾®ÌîÃéÌò¤ÇÎëÌÚ¿Ç·¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄÃæËãÍýÎë¡Êº£ÅÄ¡Ë¤Ï¡¢»°Î®¤ÎÂç³Ø¤ò»ÍÎ®¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¡¢¥Ý¥ó¥³¥Ä¤À¤±¤É·¿ÇË¤ê¤Ê¿·Æþ¼Ò°÷¡£±¿¤è¤¯Âç¼êIT´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈ÷ÉÊ´ÉÍý²Ý¤È¤¤¤¦Ä¶ÁëºÝÉô½ð¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯ÆæÂ¿¤ÀèÇÚ¼Ò°÷¡¦Êö´ßÀã¡Ê¹¾¸ý¡Ë¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢½ÐÀ¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËãÍýÎë¤Î²ñ¼Ò¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯°ìÊÑ¡£¶¯ÎÏ¤ÊÀèÇÚ¤Î½õ¸À¤òÉð´ï¤Ë¡¢¿¦¾ì¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¼Ò¤ÎºÇ²¼ÁØ¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¹â¶¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ËãÍýÎë¤¬Ì³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤ªÁÝ½ü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯»³À¥½¤¡£¤³¤ÎÄÌ¾Î¡È»³À¥¤¯¤ó¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¿Íµ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤¬¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Ê¿À®ÈÇ¡Ø°½÷¡Ê¤ï¤ë¡Ë¡Ù¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»³À¥¤¯¤ó¤Ï¡¢ÁÝ½ü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎËãÍýÎë¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Á¡¢ËãÍýÎë¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Ò°÷¤ÎËãÍýÎë°Ê¾å¤Ë²ñ¼Ò¤Î¾ðÊó¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢ËãÍýÎë¤¤¤ï¤¯¡È¤ªÁÝ½üÃµÄå¡É¡£¼Â¤ÏÈà¤Ë¤ÏËãÍýÎë¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤¬¡Ä¡£
¡¡½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö»³À¥¤¯¤ó¤Ï¡¢¸½¼Â¼çµÁ¤Ç»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¼ã¼Ô¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¼ÂÇ¯Îð¤È¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤òÅù¿ÈÂç¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¼ç±é¤Îº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢½é¶¦±é¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»³À¥¤¯¤ó¤é¤·¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤È³Ý¤±¹ç¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ìÅÓÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¸¶ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎËÁÆ¬¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»³À¥¤¯¤ó¡£½ôÅÄ·Ê»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¤ÎÌþ¤ä¤·¥¥ã¥é¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤´ËÜ¿Í¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤â¤ª¼Ú¤ê¤·¤Ê¤¬¤éZÀ¤Âå¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢»³À¥¤¯¤ó¤Ê¤ê¤Î¡ÈÆ¯¤¯¤È¤Ï¡©¡É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ø°½÷¡Ê¤ï¤ë¡Ë¡ÁÆ¯¤¯¤Î¤¬¥«¥Ã¥³°¤¤¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬¸À¤Ã¤¿¡©¡Á¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ4·î13Æü¤è¤êËè½µ¿åÍËÊüÁ÷¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢¡¹â¶¶Ê¸ºÈ¡§»³À¥¤¯¤óÌò
¡¡»³À¥¤¯¤ó¤Ï¡¢¸½¼Â¼çµÁ¤Ç»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¼ã¼Ô¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¼ÂÇ¯Îð¤È¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤òÅù¿ÈÂç¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¼ç±é¤Îº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢½é¶¦±é¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»³À¥¤¯¤ó¤é¤·¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤È³Ý¤±¹ç¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó±é¤¸¤ëËãÍýÎë¤µ¤ó¤¬²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Æ¯¤¯½÷À¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡¢¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ì¤ëÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë»³À¥¤¯¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊËãÍýÎë¤µ¤ó¤È´Ø¤ï¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡½ôÅÄ·Ê»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¡¡30Ç¯°Ê¾å¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¸¶ºî¡Ö°½÷¡Ê¤ï¤ë¡Ë¡×¤Ç¡¢¡Ö¿ä¤·¡×¤òÃµ¤»¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÉ¬¤ºµó¤¬¤ë¤Î¤¬¡Ö»³À¥¤¯¤ó¡×¡£¸¶ºî¤Ç¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ËãÍýÎë¤òÊé¤¤¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¡¢¤¿¤Þ¤Ë²ñ¼Ò¤ÇµïÌ²¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëËãÍýÎë¤ò±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëºÇ¹â¤ÎÇ¯²¼¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥¥ã¥é¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÄï¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹â¶¶¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤¡¡ª¤Èº©´ê¤·¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤ê¤ã¡¢»³À¥¤¯¤ó¤ÏËè½µ¿åÍË¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È³Î¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¡¡¢¤à¤·¤íËãÍýÎë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ä¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¡¡¤·¤«¤·¡¢¸¶ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎËÁÆ¬¤«¤éÅÐ¾ì¡Ä¤ÈÊÑ¹¹¤·¤¿Ê¬¡¢¤¿¤À¤ÎÌþ¤ä¤·¥¥ã¥é¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤´ËÜ¿Í¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤â¤ª¼Ú¤ê¤·¤Ê¤¬¤éZÀ¤Âå¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢»³À¥¤¯¤ó¤Ê¤ê¤Î¡ÖÆ¯¤¯¤È¤Ï¡©¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò³§ÍÍ¤Î¡Ö¿ä¤·¡×¤Î°ìÉ¼¤ò»³À¥¤¯¤ó¤Ø¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£