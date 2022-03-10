¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¡¡¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤ò¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®
¡¡¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï3·î10Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¦Æ±À©ºî¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢4·î¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¹ñÆâ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½é¤ÎÀ¤³¦ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5ÂåÌÜ¡Ø¶âÅÄ°ì¡Ù¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤
¡¡º£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤Î¾¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤Î»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±À©ºî¤ä¡¢Î¾¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ñ»º¤Î¸ß¤¤¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¥ã¥í¥ë¡¦¥Á¥ç¥¤¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¥í¡¼¥«¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëÃæ¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°ì¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¶¨¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÂçÊÑ¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤Âå¤ä¾ì½ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°Êª¸ì¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ëÊª¸ì¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËºÇÅ¬¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ïº£¸å¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÊª¸ì¤ÈÆüËÜ¤ÎÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÉñÂæ¤Ø¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¿ù»³ÈþË®¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¡¢¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ÎÊüÁ÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ø·¸¤ò¹¹¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢Î¾¼Ò¶¦Æ±¤ÇÀ¤³¦Å¸³«¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÏ¤ÈÈ¯¿®ÎÏ¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢ÆüËÜµÚ¤ÓÀ¤³¦¡ÊÃæ¹ñËÜÅÚ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ¡¢½ç¼¡ÇÛ¿®¤òÍ½Äê¡£ËÜ¥É¥é¥Þ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò±Ñ¸ìÈÇ¡ÖThe Files of Young Kindaichi¡×¤ÈÆüËÜ¸ìÈÇ¡Ö¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡×¤Î2¥õ¹ñ¸ì¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¶âÅÄ°ì°ìÌò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¡¢°ì¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦¼·À¥ÈþÀãÌò¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î·õ»ý·ÙÉôÌò¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¤¬¡¢¡Öºù¡×¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÇ½ÌÌ¡×¤ò»ý¤Á¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü18»þ¤Ë¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¸ø¼°YouTube¡¦ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ç¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ò²ò¶ØÍ½Äê¡£