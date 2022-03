お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介が9日、都内で行われた全国のミスター/ミスキャンパスから日本一を選出する『MR OF MR/MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CAMPUS CONTEST 2022 supported by ACNAL』に出席。元日に一部スポーツ紙で年内結婚が報じられたことについて向けられると、改めて訂正した。

【全身ショット】ノンスタ井上が身長差に嘆き!グランプリを獲得した高尾昇吾さん

報道陣から「後輩のニューヨーク屋敷さんが結婚されるなど、ラッシュが続いていますが、刺激を受ける?」と質問された井上は「刺激はそんなに受けないですね。後輩に続くの嫌ですね(笑)。先輩方に続けとかやったらいいですけど、ニューヨーク屋敷に続くのは嫌です」と笑顔でツッコミ。

相方の石田明が「年内ってなってましたから」とトスを上げると、井上は「なんにも状況変わってない。コロナが落ち着かないと身動き取れないので。早く落ち着いていただいて、制限がなくなった時に動けたら…」と語っていた。

元日に報道が出た際、翌日に自身のツイッターを更新した井上は「変な誤解を生むのが嫌なので訂正しときます」とし、報道に対して「年内結婚と言われても、まだ両親に会わせてもなければ、5年も付き合ってない。このニュースのおかげで喧嘩して別れるかもしれない。そもそも、1年の猶予って長くない? ズルいぞ」と苦言を呈していた。

イベントMCは、NON STYLEと鷲見玲奈が担当。ゲストには、山賀琴子が登場した。