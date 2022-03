新章突入！波乱＆驚愕の展開が待ち受ける『ブラックリスト』シーズン9が日本初放送！

ジェームズ・スペイダー主演の大人気アクション・サスペンスドラマ『ブラックリスト』。シーズン序盤から波乱&驚愕の展開が待ち受ける待望のシーズン9が、スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて日本初放送となる。

すでにあの悲劇的な事件から2年後が舞台となっている。世界で暗躍する凶悪犯罪者たちを撲滅しようと奔走していたFBIタスクフォースメンバーは解散し、それぞれの別の道を歩いていた。

レイモンド・"レッド"・レディントン役のジェームズ・スペイダーをはじめ、ドナルド・レスラー役のディエゴ・クラテンホフ、ハロルド・クーパー役のハリー・レニックス、アラム・モジタバイ役のアミール・アリソン、デンベ・ズマ役のヒシャム・タウフィーク、アリーナ・パク役のローラ・ソーンらが引き続き出演。

今シーズンでは髪の毛を剃りスキンヘッドとなったレディントン。果たして、レディントンは○○の死後、何をしているのか...。そして、いまだ語られていないレディントンの正体とは―。

『ブラックリスト』シーズン9 放送情報

5月31日(火)よりスーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて独占日本初放送

【二カ国語版】毎週火曜22:00ほか

【字幕版・5.1ch】毎週火曜24:00ほか

(海外ドラマNAVI)

『ブラックリスト』シーズン9 © 2021, 2022 Sony Pictures Television Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.