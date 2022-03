【プレゼント】『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』日本最速プレミアム試写にご招待！

『ハリー・ポッター』、そして『ファンタスティック・ビースト』と、世界中で根強い人気を誇る魔法ワールドシリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』が、いよいよ4月8日(金)より劇場公開となる。それに先駆け、本作の日本最速プレミアム試写にご招待!

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』では、魔法動物学者ニュート(エディ・レッドメイン)が、ダンブルドア(ジュード・ロウ)や魔法使いの仲間たち、そしてマグルとのチームを結成。史上最悪の黒い魔法使い、グリンデルバルド(マッツ・ミケルセン)に立ち向かう! さらに、ダンブルドアとその一族に隠された秘密が明らかとなる――。



このたび、本作の公開に先駆け日本最速プレミアム試写会を実施!

プレゼント詳細

プレゼント名 『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』

日本最速プレミアム試写会 当選者数 10組20名様 時間・場所 3/28(月) 夕刻

TOHOシネマズ六本木 応募締切 3月21日(月)24:00まで 公式サイト https://wwws.warnerbros.co.jp/fantasticbeasts/index.html

